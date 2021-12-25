Последний день Советского Союза: Страны уже не существовало и всем на это было плевать

7 ноября 1991 г. Во время митинга на Октябрьской площади. Фото: Мамонтов Сергей, Неменов Александр/Фотохроника ТАСС

30-летие распада СССР язык не поворачивается назвать юбилеем. А самое главное — до сих пор не получается подобрать верное определение тому, что же произошло 25 декабря 1991 года.

Михаил Сергеевич буднично прочитал текст о своем «отречении» и так же буднично в Кремле был спущен красный советский флаг. Все было кончено. Союз Советских Социалистических Республик объявили более не существующим.

Ни речь Горбачева, ни замена советского знамени на триколор ничего не меняла в быте уже не советских людей. Если бы кто-то тогда всерьез начал говорить о том, что "вот прямо сейчас на ваших глазах происходит крупнейшая геополитическая катастрофа XX", его бы просто подняли на смех. Катастрофа к тому моменту уже случилась и ее никто не заметил. То, что происходило 25 и 26 декабря 1991 года было просто неловкой формальностью.

Страны к этому моменту уже не существовало и меня, честно говоря, до сих пор поражает, насколько всем на это было плевать.

Исторические кадры: спуск советского флага. Это стало последним моментом существования СССР. Через 10 минут на его месте уже был поднят флаг России. Фото: ru.wikipedia.org

Апатия была всеобщей. Случись тогда в России реальный «парад суверенитетов», и его, приняли с равнодушным молчанием. Но, тут нас спасло лишь то обстоятельство, что русские практически по всей России составляли абсолютное этническое большинство. А там, где не составляли (как на Северном Кавказе), там немедленно началась война.

Кстати о войне. Историки пишут, что таким же молчанием Европа встретила окончание Первой Мировой войны. Ни парадов, ни празднований, ничего. Неуверенное облегчение, от того, что весь тот ужас кончился. Вот только он не кончился и после двадцатилетней передышки Первая мировая превратилась - во Вторую.

Создание СССР в какой-то степени отменило распад в 1918 году Российской Империи, но в историческом смысле очень не надолго. И воспаленные, или даже кровоточащие исторические раны, как правило, не совпадают с «международно-признанными» границами новообразованных постсоветских государств.

Я это к тому, что 25 декабря 1991 года ничего не закончилось. Это оказалось передышкой. Хотя, тоже спорно.

Разборки новых национальных элит друг с другом начались почти что сразу. Где-то долго обходились бесконечной руганью по поводу никому не нужного Черноморского флота и очень нужного природного газа, а где-то начали взаимную резню.

За тридцать лет новые страны научились более менее ладить друг с другом, но по-прежнему друг другу не доверяют. Доставшийся им в 1991 году мирный развод не сделал никого счастливым. Никто так и не сумел начать «новую жизнь» с чистого листа. Как и в неудачном браке всем было что делить - имущество, ипотеки, кредиты, земля, дети.

России тогда предложили взять чемодан и просто уйти, оставив все нажитое имущество бывшим родственникам. И Россия — ушла.

Благо было куда и чемодан тогда в 1991-м казался достаточно большим. Но, спустя тридцать лет всем очевидно, что оставлять детей (русских людей) коллективной пьющей и гулящей матери с ее новым хахалем было не правильным.

Наши явно или неявно напряженные отношения с бывшими «братскими республиками» - наследие недооформленного развода. Это конечно же касается не только Крыма и не только Донбасса.

То, что развелись, в этом ничего особо драматического нет, но вот то, что слишком многое в выяснении отношений оставили «на потом» вот именно это является опасной бомбой, заложенной под наше настоящее и наше будущее. И заложил эту бомбу совсем не В.И.Ленин, а другие бывшие коммунисты, в числе которых главенствующее место занимает и покойный ныне Б.Н.Ельцин и здравствующий поныне М.С.Горбачев.

Но, никакие соображения гуманизма ничего тут не в состоянии отменить. История — штука безжалостная и страшный счет к оплате будет предъявлен каждому политическому деятелю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над Кремлем спускали флаг СССР и плакали

30 лет назад, 25 декабря 1991-го, с купола бывшего здания Сената был спущен красный стяг и поднят триколор (подробности)

Как в Кремле хоронили Советский Союз

Обозреватель kp.ru Александр Гамов, вспоминает главные события последнего дня СССР (подробности)