Будет ли Москва создавать «РосКВН» под носом у США

Если Вашингтон и НАТО не согласятся принять предложения Москвы, у нас в «рукаве» есть и другие козыри. Фото: REUTERS

Москва отправила в Вашингтон свои предложения по обеспечению безопасности в Европе и теперь ждет ответа. Человечество сгорает от любопытства – что скажет столица США? А заодно и штаб-квартира НАТО в Брюсселе, ведь дальнейшее непродвижение блока на восток – центровое требование российской стороны.

Кое-что из-за океана и из штаб-квартиры Североатлантического альянса мы уже услышали. Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой и хочет «задействовать для этого все каналы». Но тут же выдвинул условие – нужна «деэскалация» на российско-украинской границе.

О чем речь? О том, что 150-тысячная группировка российских войск якобы уже стоит у пограничных столбов Незалежной и готова с часу на час рвануть на Донбасс (а то и на Киев).

Любопытно: обладающие мощными средствами космической разведки американцы так и не удосужились показать миру российские танковые колонны, тянущиеся к Донбассу. Или хотя бы палатки полевых лагерей у границы с Украиной. Зато вовсю тиражируются наши танковые полки и дивизии, боевая техника которых уже десятилетиями стоит в парках боевых машин. Причем, в 200 километрах от украинской границы! При этом вокруг этих лагерей… буйствует зелень деревьев и травы. Но и это еще не все! На телевидении США и других стран НАТО постоянно крутят грозные видеокадры с эшелонами российской боевой техники (танки, БТР, артиллерия). А на заднем плане (это в декабре!!!) стоят густые зеленые деревья. Откуда эти кадры для лохов? Частично с российско-белорусских учений этого года, частично – с летних учений «Восток-2019». Простодушный западный телезритель все это «хавает», принимая за чистую монету. А Запад тем временем мощно нагнетает информационный психоз: «Путин изготовился к броску на Украину!», «Кремль приготовил мощную группировку войск для атаки на Киев!». Госсекретарь США Блинкен: «В таких условиях не может быть и речи о каких-то уступках Москве». Помощник президента США Салливан: «Для переговоров с Москвой нам нужна деэскалация, а не эскалация». И снова, снова, снова Вашингтон и Брюссель рисуют страшные картины российской оккупации Незалежной, которая должна начаться со дня на день. Генштаб Украины даже точную дату начала войны назвал – 22 января.

А тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию LIGA заявил, что «власти страны не располагают данными о концентрации войск России у ее границ».

Как говорил старшина моей роты прапорщик Свинаренко: «Здравствуй, тетя, новый год, поцелуй меня кирпич!». Так есть армады российских войск у границы с Украиной есть или нет? Без бутылки не разберешь.

Но идем дальше. Объявленная готовность руководства Североатлантического блока провести (на уровне начальников генштабов) 12 января заседание Совета Россия-НАТО - неплохой знак. Все-таки это гораздо лучше, чем баранья упертость с возгласами «Никаких уступок Москве!». Что-то в мозгах Белого дома и руководителей блока все-таки произошло после послания из Москвы. Да и Москва уже, похоже, «пошла навстречу» после дикого ора Запада об «эскалации» российских войск на украинской границе – отвела на зимние квартиры почти 10 тысяч российских войск с полигонов в Ростовской области (где они занимались плановой боевой подготовкой).

Но это, конечно, вовсе не значит, что и США и НАТО пошли на попятную, соглашаясь на возрождение полумертвого Совета Россия-НАТО. Предстоят очень долгие и тяжелые «торги».

Москва категорически настаивает, чтобы все ее предложения были приняты единым пакетом. США и другие страны НАТО с порога отметают такой подход. И что же тогда? Тогда как заявил замминистра иностранных дел РФ Серей Грушко, Россия примет «военные и военно-технические меры» (хотя по строгому счету отличить тут одно от другого невозможно – военные меры всегда предполагают использование боевой техники). Куда суровее прозвучало заявление еще одного зама министра иностранных дел РФ Александра Грушко. Он высказался о контругрозах со стороны России, если призывы Москвы не будут услышаны. И что же вкупе все это может значить? О каких военных мерах и контругрозах речь? Тут пока мы можем только догадываться. Скажем, если США снова поставят в Европе ракеты средней и меньшей дальности, мы ответим тем же. Или, допустим, объявим, что в качестве крайней меры будет вынуждены отправить к берегам США наш подводный беспилотник «Посейдон» с могучей ядерной боеголовкой – пусть там зароется своей грозной «мордой» в ил и ждет команды…

Если предложения Москвы США и НАТО напрочь отвергнут, то можно полагать, что Россия проведет перегруппировку и усиление войск на наиболее угрожаемых направлениях – прежде всего на западном и юго-западном. А в том случае, если новые ядерные бомбы США (В-62-12) появятся в Германии или «восточнее» (слова Столтенберга), Москва будет вынуждена еще больше усилить свою группировку в Калининградской области высокоточными оперативно-тактическим комплексами «Искандер» (с новой ракетой), а заодно и Белоруссию (Батька Лукашенко уже заявлял о такой возможности). Балтийский, Северный и Черноморский флоты, возьмут под более плотный прицел гиперзвуковыми «Калибрами» все крупные группировки войск НАТО в Европе (включая, разумеется, и эшелоны ПРО США в Румынии, Чехии и Польше, ракеты которых могут легко превращаться из оборонительных в наступательные и доставать аж до Урала).

А там скоро поступят на вооружение и наши суперракеты «Циркон» морского и наземного базирования, - против них у НАТО нет и еще долго не будет противоядия. Кто-то скажет мне: но от всех этих перегруппировок и перенацеливаний американцам и другим натовцам будет ни холодно ни жарко. Все это, мол, всего лишь виртуальные угрозы (контругрозы, говоря словами Грушко). Все это действительно так.

Куда опаснее для нас те самые реальные ракеты США и НАТО, которые, по словам Путина, уже стоят недалеко от наших границ. Как будем отвечать на эту напасть? Помните, что сказал ВВП на пресс-конференции о том, как бы отреагировали американцы, если бы наши войска встали в Канаде или Мексике на границе с США? Очень резонный вопрос. И реакцию Вашингтона в таком случае предугадать нетрудно. Ор стоял бы вселенский. Но за этой гипотетической мыслью Верховного главного главнокомандующего вооруженными силами России нужно читать очень толстый намек и совершенно адекватную идею. Если войска США и НАТО приползли к нашим границам, неподалеку от американских границ могут появиться российские военные базы и объекты. А почему нет? Так сказать, военно-техническое алаверды. Вы встали у нас «под балконом», мы встанем под вашим. Пусть острый русский штык поторчит у жирной задницы США. Может, в таком случае разговор Вашингтона и Москвы (Москвы и Брюсселя) будет звучать в другом тоне. Вы спросите: а где можно расположить такие военные базы и объекты России неподалеку от США? Отвечаю – на Кубе, в Венесуэле и в Никарагуа. Мой коллега публицист Владимир Корнилов эту идею уже предложил назвать «РосКВН» - своего рода военный блок – Россия, Куба, Венесуэла, Никарагуа). Пока в шутку, конечно, но смысл может получиться более чем серьезный. Уже слышу: «Ты что! Захотел Карибского кризиса 1963 года, когда мир был на грани ядерной войны?».

А ядерные бомбы США, уже размещенные в Германии (или те, которые могут вскоре появиться в Польше), или те ракеты, которые могут появиться «за забором» - на Украине – это разве не угроза? Противники «РосКВН» уже сомневаются: а Куба, Венесуэла и Никарагуа согласны принять наши военные базы и объекты? Если Москва сделает им выгодные экономические, военные и другие предложения, они вряд ли смогут отказаться. Финансовые кредиты, нефтеналивные танкеры, современная боевая техника по сносной цене и много другое могут снять все сомнения и опасения…

Нет-нет-нет, нам не надо тащить туда межконтинентальные баллистические ракеты «Тополя», «Ярсы» или «Сарматы», там вполне хватит для начала по парочке стратегических бомбардировщиков, дизельных подводных лодок с «Калибрами» (дальность стрельбы – 2500 км) и тех же высокоточных оперативно-тактических комплексов «Искандер» с новой ракетой, запросто достающей до стратегических объектов США. А когда Вашингтон спросит у Москвы «что вы тут у нашего подбрюшья делаете?», мы с добродушной улыбкой ответим «по-американски» - защищаем союзников от агрессивных происков США и стоим на страже дружественных демократий. Красиво и убедительно! А заодно можно по той же американской схеме заняться перевооружением армий наших союзников на том континенте, - ну как это делают США с Украиной. А почему нет?

Кстати, создание «РосКВН» могло бы стать серьезным поводом для стратегического размена: вы не принимаете Украину в НАТО, вы не ставите новые ракеты в Европе, - мы не приставляем свой ракетный штык к заднице США. А че? Логично ведь!

Если Вашингтон и НАТО в целом не согласятся принять предложения Москвы, у нас в «рукаве» спрятаны и другие козыри – играть на том поле, где для наших оппонентов это крайне невыгодно. Мы можем (как США и Великобритания с Австралией) начать сколачивать военные союзы, скажем, с Северной Кореей или Ираном (ядерные, между прочим, государства). Да и других вариантов немало. О них пока помолчим. Дождемся ответа из Вашингтона.