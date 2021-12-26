Владимир Путин: В новогоднюю ночь буду слушать поздравление президента России

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Прежде всего, Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение НАТО на восток. Это заявление прозвучало в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что они (ответные меры) могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты.

Президент России также заметил, что Кремль уже озвучил США и Северо-Атлантическому альянсу свои предложения по гарантиям стратегической безопасности, направленные на то, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.

Путин подчеркнул, что предложения были озвучены не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить».

Напомним: ещё 17 декабря МИД России представило проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. В них отмечается, что Альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих в НАТО. Вашингтон также призвали не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

А еще раньше замглавы Российского МИДа Сергей Рябков заявлял о том, что «расширение НАТО на восток» в настоящее время «является одной из самых серьезных проблем».

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

О «красных линиях»:

- Есть опасения, что любое предложение Российской Федерации будет использовано для затягивания процесса и накачивания соседней страны оружием...

О проблемах безопасности:

- Россию приперли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда.

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Путин - на вопрос: «Как вы выбираете подарки близким?»- ответил так: «Отчасти (выбираю) сам, да. Я, к сожалению, не хожу по магазинам, но сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать. Я стараюсь делать это сам. Надеюсь, что им (близким) понравится»

«... А что буду делать в сам праздник, - добавил Владимир Владимирович, – сидеть вместе с близкими, встречать Новый год...» А потом пошутил: «...Слушать поздравление президента».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дмитрий Песков:

Расширение НАТО - вопрос жизни и смерти для России

Пресс-секретарь президента назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию вопросом жизни и смерти для России. Вот как это звучало фактически...

- ...Конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза, - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".

- Молдавии и Грузии, - заметил ведущий.

- Конечно, это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас, - заявил пресс-секретарь.