«А рубль-то – молодец»: Доллар и евро заканчивают год в минусе

Pоссийский рубль за этот год стал только сильнее. А те, кто вложился в наличные доллары и евро, - проиграли Фото: REUTERS

В этом году было всякое. И резкий рост цен на нефть, и ажиотаж на газовом рынке в Европе, и новые угрозы санкций со стороны Запада. Валютные курсы колбасило так, что особо нервные инвесторы снова решили все хранить в долларах и евро – на всякий случай. Но если отключить эмоции и взглянуть на цифры, окажется, что российский рубль за этот год стал только сильнее. А те, кто вложился в наличные доллары и евро, - проиграли.

ВЫСОКИЙ СПРОС НА РОССИЙСКУЮ ВАЛЮТУ

В развитых странах тоже кризис и высокая инфляция. Поэтому доллар и евро дешевеют. Если цены быстро растут, то и валюта обесценивается. Тем более что для рубля этот год сложился крайне удачно. Цены на основные экспортные товары (нефть, газ и металлы) резко выросли из-за глобальных сбоев в мировой экономике.

Доходы бюджета в иностранных валютах выросли. В страну стало приходить больше выручки в долларах и евро. Чтобы платить налоги внутри страны, сырьевые корпорации продавали валюту на бирже. Эти факторы перевесили опасения введения новых санкций. В итоге курс рубля к бивалютной корзине вырос. Причем больше всего потерял по отношению к нашей валюте евро – почти 10% (см. графику).

РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ НАЛИЧНЫХ ЕВРО - МИНУС 15%

Еще один фактор, который повлиял на рост курса рубля, - ключевая ставка Центробанка. С марта этого года ЦБ увеличил ее вдвое – с 4,25% до 8,5% годовых. Это увеличило ставки по кредитам/депозитам в розничных банках, а также ставки по государственным облигациям, которые выпускает Минфин. Их могут покупать в том числе иностранные инвесторы. Чтобы купить их, они продают доллары. Это повышает биржевой спрос на рубли. В итоге курс нашей валюты растет.

При этом хранить деньги просто наличными или на текущем счете бессмысленно. Деньги должны приносить доход. И самый консервативный способ для этого – банковские вклады. Если депозиты в долларах и евро приносят нулевую или очень маленькую прибыль (не больше 1% годовых), то доходность рублевых депозитов в начале года была 4 – 5% годовых, а сейчас увеличилась до 8 – 9% годовых. Таким образом, вложения в национальной валюте в этом году принесли на 5% больше, чем в долларах, и на 15% больше, чем в евро. Неплохо для «деревянного», согласитесь?!

ПРОГНОЗ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Пытаться предсказать будущее - дело неблагодарное. Но финансовые аналитики это все равно делают. Чтобы понять, каким будет курс российской валюты, нужно разобрать те факторы, которые на него будут влиять. Во-первых, та самая ключевая ставка Центробанка. В следующем году она, скорее всего, будет снижаться. Не сильно, но будет. Это немного ослабит нашу валюту.

Во-вторых, Федрезерв США и Европейский центробанк хотят, наоборот, повышать собственные ставки. Это нужно, чтобы побороть непривычно высокую для развитых стран инфляцию. К примеру, ФРС планирует трижды поднять ставку в 2022 году – с 0 до 0,75% годовых. Это приведет к росту стоимости доллара.

В-третьих, многие инвесторы ждут кризиса на финансовых рынках. Пузыри на биржах раздулись немаленькие. Из-за роста учетных ставок центробанков кредиты могут стать недоступными для части компаний. Если начнется череда банкротств, это может вызвать панику среди инвесторов. Она приведет к падению котировок акций многих компаний. В этом случае растет спрос на наличные доллары. Продавая ценные бумаги, инвесторы получают взамен именно американскую валюту. Она будет расти в цене.

Правда, затормозить рост доллара могут другие факторы. К примеру, растущая в США инфляция и высокая стоимость сырьевых товаров. Эти рынки до сих пор дефицитные. И не факт, что ситуация в мировой экономике улучшится в следующем году.

Финансовые власти Турции уже который год не могут обуздать инфляцию Фото: REUTERS

КСТАТИ

Три самые худшие валюты этого года

Как сообщает «Прайм», главными аутсайдерами этого года стали валюты Кубы, Ливии и Турции. И вот почему.

Кубинский песо (-96%)

Валюта Острова Свободы упала более чем в 20 раз к американскому доллару. Но это скорее игры статистиков. Ситуация в кубинской экономике действительно не лучшая. Высокая инфляция, безработица и прочие прелести переходной экономики (как в наши 90-е). Резкое падение курса связано в основном с тем, что местная валюта в этом году стала впервые котироваться по отношению к доллару. Раньше там ходили песо и «куки» (которые были равны одному доллару США). Теперь последний был отменен. А курс национальной валюты зафиксировали на уровне 24 песо за один бакс.

Ливийский динар (-71%)

У этой страны 9-е в мире запасы нефти и самые большие запасы нефти на африканском континенте. Но Ливия который год находится в состоянии кризиса. В этом году местный динар девальвировали примерно втрое. Но это пока не помогло исправить ситуацию. В стране до сих пор действуют два курса доллара – официальный и на черном рынке. Этим активно пользуются коррупционеры от власти.

Турецкая лира (-46%)

Ситуация в этой стране тоже далеко от идеальной. Финансовые власти Турции уже который год не могут обуздать инфляцию. Она двузначная и не хочет падать. Вслед за растущими ценами падает и курс лиры. Для сравнения, если в начале этого года за одну лиру можно было получить 9 - 10 рублей, то сейчас – всего 5 – 6 рублей. Для сравнения, всего 5 лет назад одна лира стоила 22 - 23 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будет напряженно»: в 2022 году обещают рост цен на продукты из-за удобрений

Эксперты ожидают значительного роста цен на продукты в 2022 году (подробности)

«С деньгами у нас порядок, но ждем кризиса»: Подавляющее большинство россиян довольны своим материальным положением

Экономист назвал рост зарплат и «президентские» выплаты причиной хорошего материального положения большинства россиян (подробности)