Чудом выживший после взрыва в Магнитогорске Ваня Фокин встретился со своим спасателем в канун Нового года

...Это было настоящей сенсацией! Ребёнка нашли при разборе завалов - после обрушения дома в Магнитогорске - спустя более суток, при 25 градусном морозе.

Кстати, глава МЧС Евгений Зиничев (которого, к сожалению, сейчас нет с нами - он погиб 8 сентября этого года) мне потом рассказывал: «Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент Владимир Владимирович Путин: «А ты говорил – живых нет».)

...И вот, через три года после тех событий, накануне новогодних праздников, Ване Фокину и его родным приготовили, как сообщает МЧС, «тематический сюрприз» – знакомство с подразделениями этого чрезвычайно министерства.

Пожалуй, самой эмоциональной - и для мальчика, и для взрослых (см. фото и видео) была встреча Вани со своим спасителем - Петром Гриценко, заместителем директора департамента спасательных формирований МЧС. (Эта встреча проходила в пожарной части № 60 города Истры.)

Не обошлось и без слез. Правда, они были на глазах у взрослых, а не у «крёстного ребёнка», как называют в МЧС Ваню Фокина.

Петр Гриценко, похоже, волновался больше всех:

- Каждая спасенная жизнь, а тем более жизнь ребенка - это настоящее чудо!

Эти, казалось бы, привычные для спасателей слова звучали в такой день по-особому.

Гриценко и проводил для мальчика экскурсию.

Ваню - из всей пожарно-спасательной техники - больше всего заинтересовали... автоцистерна и автолестница.

И, конечно же, мультик - как соблюдать правила противопожарной безопасности - дома и на улице.

Потом был Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». После экскурсии Ваня посмотрел театрализованное представление по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль». Роли исполняли дети сотрудников «Лидера». Судя по всему, эта постановка - ну, очень понравилась семье Фокиных.

И, конечно же, в этот день была новогодняя ёлка - с Дедом Морозом - Спасателем.

А Петр Гриценко вручил Ване и семье мальчика памятные подарки, поздравил с Новым годом.

Ваня Фокин и его спасатель хоть и были в этот день в центре всеобщего внимания, нисколько не смущались. А зачем смущаться-то, когда кругом - столько праздника! И - настоящего Счастья!