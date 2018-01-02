Роухани объяснил уличные протесты в Иране иностранным вмешательством

2 Янв. 2018 2018-01-02T01:31:42+03:00

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Массовые протесты иранцев вызваны не только недовольством людей внутренними проблемами страны, но и вмешательством в дела Исламской Республики извне, уверен президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, «врагов Тегерана злят успех и прогресс иранской нации, они поклялись вызвать в стране проблемы, но народ и правительство Ирана ответит им». Роухани считает, что его народ подстрекают к протестам другие государства – в частности, Саудовская Аравия, Израиль и Соединенные Штаты, передает агентство Mehr.

Однако, как заявил президент на встрече с иранскими парламентариями, нынешнюю ситуацию нужно использовать как «возможность выяснить глубокие корни проблемы».

«Не все вышедшие на улицы люди подчиняются иностранцам, некоторые из них протестуют из-за собственных чувств и проблем», - пояснил Роухани.

Напомним, уличные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, за это время в столкновениях демонстрантов с полицией уже погибли 13 человек.