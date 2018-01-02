Трамп: Иранцы изголодались по еде и свободе, пришло время для перемен

2 Янв. 2018 2018-01-02T03:12:54+03:00

Комментарий по ситуации в Иране президент США сделал с отсылом к своему вчерашнему твиту о «великой Америке»

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На странице главы Белого Дома в Twitter появилось новое сообщение: Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уличными протестами в Иране.

«Иран терпит неудачи на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную с ними администрацией Обамы. Великий иранский народ многие годы страдает от репрессий. Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека, разворовываются богатства Ирана. Время для перемен!» – написал президент США.

Президент США прокомментировал ситуацию с уличными протестами в Иране, выделив последнюю фразу капсомФото: Twitter.com

Последняя фраза – большими буквами. Этот твит он сделал с отсылом к вчерашнему, где он пожелал всем счастливого Нового года и добавил: «Мы делаем Америку снова великой гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что массовые протесты иранцев вызваны не только недовольством людей внутренними проблемами страны, но и иностранным вмешательством в дела Исламской Республики.