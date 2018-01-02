Пушков: Поляки устали от «успехов» Порошенко

2 Янв. 2018 2018-01-02T08:46:34+03:00

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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Варшава категорически отказывается принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Дескать, его страна и так спасает Европу от наплыва беженцев из Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», - так Пушков прокомментировал заявление Моравецкого на своей странице в Twitter.

Напомним, лидер Незалежной постоянно рассказывает соотечественникам о всевозможных «достижениях» Киева и всемирной поддержке их страны. А особым «прорывом» он обычно называет безвизовый режим с Евросоюзом. К слову, перед Новым годом Петр Порошенко призвал сограждан гордиться своим паспортом, с которым они теперь «могут путешествовать без виз в 85 стран мира».

Вот они и «путешествуют». По словам Матеуша Моравецкого, в Польше уже живёт около полутора миллионов украинцев.