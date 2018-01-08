Горящий у берегов Китая танкер может взорваться в любой момент

8 Янв. 2018 2018-01-08T15:08:56+03:00

Огонь полностью охватил судно, и потушить его пока не удается Фото: REUTERS

Между тем, более 30 членов экипажа все еще числятся пропавшими без вести

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Министерство транспорта Китая сообщило об угрозе взрыва иранского нефтеналивного танкера SANCHI , который воспламенился у побережья страны после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL.

В настоящий момент судно полностью охвачено огнем, который не представляется возможным потушить. В районе аварии разливается огромное нефтяное пятно.

По данным South China Morning Post, последствия от данного разлива сырья могут быть даже серьезнее, чем при инциденте 1991 года, когда у берегов Англолы было сброшено 260 тысяч тонн "черного золота".

Между тем, отмечается, что все члены экипажа перевозившего зерно китайского судна были спасены. Ранее также удалось найти одного из моряков с танкера. Однако 31 человек все еще числится пропавшим без вести. Среди них граждане Ирана и Бангладеша.

К поисково-спасательной операции присоединились иностранные государства, в том числе США.