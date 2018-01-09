2018-01-09T11:04:52+03:00
Политика

СМИ: Атаку дронов на российскую базу в Хмеймиме организовали боевики группировки «Ахрар аш-Шам»*

По информации газеты «Коммерсантъ», причастность террористов к нападению частично подтверждает расшифровка данных с перехваченных беспилостников
Денис СУХОВ
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СМИ: Атаку дронов на российскую базу в Хмеймиме организовали боевики группировки «Ахрар аш-Шам»*СМИ: Атаку дронов на российскую базу в Хмеймиме организовали боевики группировки «Ахрар аш-Шам»*Фото: Минобороны РФ
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Ответственность за неудачную атаку дронов на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии «с большой долей вероятности» лежит на боевиках террористической группировки «Ахрар аш-Шам»*.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники, расшифровка данных с перехваченных беспилотников «частично доказывает», что к нападению на Хмеймим в ночь на 6 января причастны именно боевики «Ахрар аш-Шам»*. Отмечается, что аналогичные летательные аппараты использовались террористами при минометном обстреле авиабазы 1 января.

Собеседники издания отметили, что российские военные детально изучают конструкцию и техническую начинку дронов, захваченных в результате неудачной атаки. Ряд решений указывает на то, что такие аппараты могут запускаться с расстояния более 50 км и наводиться по спутниковым координатам GPS.

Ранее российские военнослужащие отразили беспилотную атаку на Хмеймим. Часть дронов была уничтожена, три из них удалось посадить невредимыми.

*Организация, запрещенная в РФ.

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