Песков прокомментировал атаку дронов на российскую авиабазу в Хмеймиме

9 Янв. 2018 2018-01-09T12:02:27+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле отдают себе отчет в том, что вылазки террористов в Сирии продолжатся

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами.

По словам представителя Кремля, в Москве отдают себе отчет в том, что вылазки террористов в арабской республике будут продолжаться. Решение о выводе российских военных из Сирии было принято исходя из соображения, что оснований для проведения крупных наступательных операций в этой стране более нет, добавил Песков.

Напомним, в ночь на 6 января террористы безуспешно атаковали авиабазу «Хмеймим» с помощью 13 беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов была уничтожена, три из них перехватили и захватили невредимыми российские военные.

По информации СМИ, ответственность за атаку лежит на запрещенной в РФ террористической группировке «Ахрар аш-Шам».