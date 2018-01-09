Песков прокомментировал атаку дронов на российскую авиабазу в Хмеймиме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами.
По словам представителя Кремля, в Москве отдают себе отчет в том, что вылазки террористов в арабской республике будут продолжаться. Решение о выводе российских военных из Сирии было принято исходя из соображения, что оснований для проведения крупных наступательных операций в этой стране более нет, добавил Песков.
Напомним, в ночь на 6 января террористы безуспешно атаковали авиабазу «Хмеймим» с помощью 13 беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов была уничтожена, три из них перехватили и захватили невредимыми российские военные.
По информации СМИ, ответственность за атаку лежит на запрещенной в РФ террористической группировке «Ахрар аш-Шам».