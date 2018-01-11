На горящем у берегов Китая нефтяном танкере произошел взрыв

11 Янв. 2018 2018-01-11T16:12:02+03:00

Нефтяной танкер продолжает гореть уже пятый день подряд Фото: REUTERS

Работы по ликвидации огня на иранском судне были временно приостановлены

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Мощный взрыв прогремел на горящем у берегов Китая иранском нефтяном танкере. Такое заявление сделали в министерства транспорта КНР.

"В связи с тем, что 10 января в 13.35 на танкере SANCHI произошёл взрыв, на месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Между тем, отмечается, что работы по тушению возгорания не принесли ожидаемых результатов. Спасательные бригады все еще продолжают поиск пропавших членов экипажа.

Напомним, 6 января у побережья Китая столкнулись нефтеналивной танкер SANCHI и гонконгский сухогруз CF CRISTAL. В результате 32 члена экипажа первого судна пропали без вести. Одного из них позже удалось найти.

Сейчас вокруг места аварии разлилось нефтяное пятно. Известно, что танкер перевозил более 130 тысяч тонн газового конденсата. Крушение судна может привести к одной из самых серьезных экологических катастроф.