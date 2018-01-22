2018-01-22T12:39:42+03:00
Происшествия

При атаке на отель в Кабуле погибли семь граждан Украины

Общее количество жертв теракта составляет 43 человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Звуки выстрелов и взрывов доносились из здания гостиницы на протяжении всей ночиЗвуки выстрелов и взрывов доносились из здания гостиницы на протяжении всей ночиФото: REUTERS
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В результате атаки на отель в Кабуле погибли семь граждан Украины. Такое заявление сделал посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

"В Афганистане работает много украинских авиатехников, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле Intercontinental", – цитирует его телеканал "112 Украина".

Никитюк подчеркнул, что гибель семерых граждан Украины уже подтверждена. Сейчас консул занимается оформлением документов для возвращения их тел на родину.

Напомним, что теракт в столице Афганистана произошел в субботу, 20 января. Вооруженные боевики ворвались в отель Intercontinental, где в этот момент проходили две свадьбы, и открыли огонь. Перестрелка и взрывы продолжались всю ночь.

Под утро все нападавшие были ликвидированы. Силовикам удалось освободить 126 человек. По данным СМИ, жертвами боевиков стали 43 человека, однако местные власти говорят лишь о 18 погибших. Россиян в захваченной гостинице не было.

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