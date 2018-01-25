25 Янв. 2018 2018-01-25T14:38:35+03:00

США считают, что операция Турции в сирийском Африне может иметь тяжелые последствия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник американского лидера Том Боссерт выразил надежду на то, что НАТО не будет воевать сама с собой

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В США считают, что военная операция Турции в сирийском Африне против курдов, которые пользуются поддержкой со стороны Вашингтона, может иметь тяжелые последствия в случае каких-то просчетов при ее проведении.

При этом, как отметил помощник президента США Том Боссерт, который вместе с американским лидером Дональдом Трампом приехал в Давос на Всемирный экономический форум, Штаты понимают обеспокоенность Анкары по поводу своей национальной безопасности.

Также Боссерт напомнил, что Турция является членом НАТО. «Надеюсь, что НАТО не воюет там сама с собой. Думаю, все дело в том, что у Турции есть законные основания для беспокойства по поводу своей безопасности», - цитирует советника Трампа Bloomberg.

Напомним, 20 января генштаб Турции объявил о начале военной операции против курдов в Африне. В тот день удары по курдским позициям наносили 72 самолета, в результате были поражены 108 из 113 намеченных целей. А на следующий день СМИ сообщили, что в сирийский город вошли турецкие танки.