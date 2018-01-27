Эрдоган об операции в Сирии: "Мы дойдем и до Идлиба"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает вероятности того, что при необходимости войска республики могут дойти и до сирийского Идлиба. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на конгрессе сторонников своей партии.
"Если Аллах позволит, то мы дойдем и до Идлиба", - цитирует телеканал NTV Эрдогана.
Напомним, что 20 января турецкие войска вошли в сирийский город Африн для ликвидации курдско-арабских отрядов, которые в республике считаются террористическими. По данным Анкары, в ходе операции "Оливковая ветвь" уже было уничтожено по меньшей мере 260 членов вооруженных формирований. При этом турецкая сторона потеряла двух бойцов.
Сирийские власти же расценили действия Турции как агрессию и обвинили ее в поддержке террористических организаций.
Между тем, в Африне проживает около 1,5 млн курдов и беженцев из различных регионов республики.