Эрдоган об операции в Сирии: "Мы дойдем и до Идлиба"

27 Янв. 2018 2018-01-27T22:09:27+03:00

По словам президента Турции, при необходимости его войска продвинутся дальше Африн

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает вероятности того, что при необходимости войска республики могут дойти и до сирийского Идлиба. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на конгрессе сторонников своей партии.

"Если Аллах позволит, то мы дойдем и до Идлиба", - цитирует телеканал NTV Эрдогана.

Напомним, что 20 января турецкие войска вошли в сирийский город Африн для ликвидации курдско-арабских отрядов, которые в республике считаются террористическими. По данным Анкары, в ходе операции "Оливковая ветвь" уже было уничтожено по меньшей мере 260 членов вооруженных формирований. При этом турецкая сторона потеряла двух бойцов.

Сирийские власти же расценили действия Турции как агрессию и обвинили ее в поддержке террористических организаций.

Между тем, в Африне проживает около 1,5 млн курдов и беженцев из различных регионов республики.