2018-01-24T15:12:14+03:00
В мире

В Турции заявили об уничтожении не менее 260 "террористов" в Африне

По данным Генштаба ВС республики, операция "Оливковая ветвь" проходит в плановом режиме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турецкая сторона за время операции потеряла двух бойцовТурецкая сторона за время операции потеряла двух бойцовФото: REUTERS
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Генеральный штаб Вооруженных сил Турции сообщил, что в рамках операции "Оливковая ветвь" в районе сирийского Африна были уничтожены по меньшей мере 260 "террористов". Так в республике называют членов вооруженных курдских формирований.

"За время проведения операции как минимум 260 террористов Сил народной самообороны, Демократического союза, Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"* были уничтожены. Операция продолжается в плановом режиме", - передает CNN Turk со ссылкой на Генштаб.

Также сообщается, что при боестолкновениях 23 января погиб один турецкий военнослужащий, еще один получил ранение.

Ранее стало известно, что всего жертвой боевых действия стали два турка. Последний из них, лейтенант Огуза Каана Усту, погиб накануне.

Напомним, что операция "Оливковая ветвь" направлена против курдско-арабских отрядов и проводится турецкими силами в Африне с 20 января. Власти Сирии уже осудили такие действия, обвинив Турцию в поддержке террористов.

*- запрещена в России.

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