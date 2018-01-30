Конгресс получил от Минфина США «Кремлевский доклад»
Американский конгресс получил от Минфина США так называемый «Кремлевский доклад» — перечень российских должностных лиц, политиков и предпринимателей, а также информацию о возможных новых санкциях против России. Об этом сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на сенатора сенатора Бена Кардина.
«Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и прослежу, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены», - приводит агентство его слова.
Ранее в Белом доме подтвердили, что публикация так называемого «Кремлевского досье», которое может стать основой для новых санкций Вашингтона против нашей страны, ожидается в ближайшие часы. Представить доклад конгрессменам должен министр финансов США Стивен Мнучин.
В Кремле подготовку этого доклада назвали попыткой повлиять на президентские выборы в России, а в Госдуме сравнили «Кремлевский доклад» с санкциями против Хрюши и Степашки.
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