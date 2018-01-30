Инвесторы вложили в «Северный поток – 2» €3 миллиарда

30 Янв. 2018 2018-01-31T07:48:32+03:00

«Северный поток – 2» – проект магистрального газопровода из России в ФРГ, его строительство ведется по дну Балтийского моря Фото: REUTERS

Как отметил финдиректор проектной компании, санкции на финансировании строительства газопровода не сказались

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В прошлом 2017 году участники проекта «Северный поток – 2» вложили в его реализацию около трех миллиардов евро, сообщил журналистам финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

«Деньги распределены равными долями между западными инвесторами и «Газпромом», - уточнил он.

Пол Коркоран отметил, что санкции на финансировании проекта не сказались.

«31 октября было разъяснение от департамента США относительно энергетической безопасности союзников США. Это выглядит так, что применение санкций (должно быть) в координации с союзниками США, например Евросоюзом. Это разъяснение было полезным», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, «Северный поток – 2» – проект магистрального газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России в ФРГ. Протяженность трубопровода должна составить более 1200 километров. Ранее «Нафтогаз Украины» признал, что ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз не смогут помешать строительству нового газопровода в обход Незалежной.