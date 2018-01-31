Госдепартамент США назвал главную цель санкций против России

31 Янв. 2018 2018-01-31T02:28:56+03:00

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Главная цель, которую преследуют Соединенные Штаты, вводя новые санкции против России – пресечь поступление денег в Москву от зарубежных сделок в оборонной и разведывательной сфере. Об этом заявил журналистам во время телеконференции высокопоставленный представитель госдепартамента США.

«Нам удалось остановить ряд оружейных сделок. Это реальный успех. Это реальные деньги, которые не попадут в Россию», - заявил он.

При этом он отказался уточнять, какие именно страны отказались от оборонных контрактов с российскими компаниями, опасаясь санкций Вашингтона, и каких сумм, как он утверждает, лишилась Москва. Сослался на «чувствительный характер» контактов.

Однако отметил, что американские дипломаты «находятся в тесном взаимодействии с европейскими союзниками».

«Мы обсуждаем целый ряд путей, которыми мы можем противостоять угрозе со стороны РФ — угрозе для нас всех. Речь не только о санкциях», приводит его слова ТАСС.

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