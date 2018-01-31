Премьер Бельгии: Евросоюз не поддержит антироссийские санкции США
Бельгийский премьер Шарль Мишель считает, что несмотря на сохраняющиеся разногласия между Евросоюзом и Россией, Брюссель должен «разговаривать» с Москвой, потому что диалог – единственный путь к их преодолению.
«В Евросоюзе мы много говорим о России, но не общаемся с Россией. Я убежден, что в будущем было бы полезно расширить диалог между Россией и ЕС, сделать его более структурным», - заявил он на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
Ранее он сообщил, что Европейский Союз решил не поддерживать усиление санкций США против нашей страны.
Премьер-министр Бельгии напомнил, что у Брюсселя с Москвой есть определенные разногласия, включая позицию по Крыму и конфликту на востоке Украины, однако, по его мнению, с помощью диалога можно лучше понять точку зрения обеих сторон.
«Мы не можем закрывать на это глаза, но можем разговаривать об этом», - приводит его слова ТАСС.
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