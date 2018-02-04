2018-02-04T23:55:00+03:00
Происшествия

При столкновении поездов в Южной Каролине пострадали 116 человек

Ранее сообщалось о двух погибших и более 50 раненых
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В момент аварии в поезде находились 139 пассажировВ момент аварии в поезде находились 139 пассажировФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в американском штате Южная Каролина возросло до 116 человек. Уточненные данные по раненым озвучил губернатор штата Генри Макмастер, добавив, что людей доставили в больницы, передает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что погибли два человека, пострадали более 50. Напомним, железнодорожная авария произошла утром в воскресенье, 4 февраля, недалеко от города Пайн Ридж. Пассажирский поезд компании Amtrak, шедший из Нью-Йорка в Майями, столкнулся с грузовым составом, несколько вагонов сошли с рельсов.

По предварительной версии, пассажирский поезд шел по неправильному пути из-за того, что переводные стрелки по ошибке были установлены неправильно. В нем находилось 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Президент США Дональд Трамп уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Это уж вторая крупная железнодорожная авария в США на этой неделе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На выборах президента Кипра победил Никос Анастасиадис
На Филевской линии метро упавшее дерево остановило движение поездов
В Сети появились снимки документов и личных вещей пилота сбитого в Сирии Су-25
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей
Лайнер «Международных авиалиний Украины» совершил аварийную посадку в Тбилиси
В Совфеде опровергли планы оставить состоятельных россиян без пенсий
Тиллерсон: В США допускают возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы
Из-за сильнейшего снегопада в московских аэропортах задержали более 200 рейсов
Глава МИД Украины осудил поджог здания Союза венгерской культуры в Ужгороде
Сторонники Саакашвили провели митинг у порога Порошенко
Трамп: Мои мысли и молитвы с жертвами столкновения поездов в Южной Каролине
На выборах президента Кипра лидирует действующий глава государства Анастасиадис