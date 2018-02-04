При столкновении поездов в Южной Каролине пострадали 116 человек

4 Февр. 2018 2018-02-04T23:55:00+03:00

Ранее сообщалось о двух погибших и более 50 раненых

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Число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в американском штате Южная Каролина возросло до 116 человек. Уточненные данные по раненым озвучил губернатор штата Генри Макмастер, добавив, что людей доставили в больницы, передает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что погибли два человека, пострадали более 50. Напомним, железнодорожная авария произошла утром в воскресенье, 4 февраля, недалеко от города Пайн Ридж. Пассажирский поезд компании Amtrak, шедший из Нью-Йорка в Майями, столкнулся с грузовым составом, несколько вагонов сошли с рельсов.

По предварительной версии, пассажирский поезд шел по неправильному пути из-за того, что переводные стрелки по ошибке были установлены неправильно. В нем находилось 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Президент США Дональд Трамп уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Это уж вторая крупная железнодорожная авария в США на этой неделе.