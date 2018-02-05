2018-02-05T02:00:01+03:00
В мире

При обстрелах турецких городов на границе с Африном погибли семь человек

Еще 113 гражданских лиц получили ранения, сообщил премьер Турции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Турции Бинали ЙылдырымПремьер-министр Турции Бинали ЙылдырымФото: REUTERS
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В результате ракетных обстрелов турецких городов в приграничных с сирийским районом Африн провинциях погибли семь человек, более 110 ранены. Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«К настоящему моменту по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис — 34. В результате обстрелов погибли семь гражданских лиц, ещё 113 получили ранения», - приводит его слова информационное агентство Anadolu.

Ранее сообщалось о гибели пяти турецких военнослужащих в подбитом курдами танке. Всего же, по данным Генштаба Вооруженных сил страны, за время операции «Оливковая ветвь» армия Турции потеряла 13 солдат, еще 57 бойцов получили ранения.

Напомним, Анкара объявила о начале военной операции против сирийских курдов 20 января. В субботу, 3 февраля, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие войска в ближайшее время начнут наступление на город Африн.

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