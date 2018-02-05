Премьер Польши назвал главную цель «антибандеровского» закона – борьба с ложью
Польский премьер Матеуш Моравецкий, комментируя новый так называемый «антибандеровский» закон, заявил, что его главная цель – не допустить искажения истории и «борьба с ложью в любой форме».
Напомним, сенат Польши одобрил закон об Институте национальной памятизапрещающий «бандеровскую идеологию» и ее пропаганду, документ также предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни, оправдание преступлений украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Анджей Дуда.
«Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и представителей многих других народов и этнических групп», - сказал Моравецкий в своем видеообращении.
Он подчеркнул, что отрицание Холокоста, умаление ответственности настоящих виновников преступлений и попытки переложить ее на жертв – это фальсификация истории.
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