2018-02-05T06:27:46+03:00
Политика

Премьер Польши назвал главную цель «антибандеровского» закона – борьба с ложью

По словам Моравецкого, Варшава стремится противостоять попыткам фальсификации истории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер Польши Матеуш МоравецкийПремьер Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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Польский премьер Матеуш Моравецкий, комментируя новый так называемый «антибандеровский» закон, заявил, что его главная цель – не допустить искажения истории и «борьба с ложью в любой форме».

Напомним, сенат Польши одобрил закон об Институте национальной памятизапрещающий «бандеровскую идеологию» и ее пропаганду, документ также предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни, оправдание преступлений украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Анджей Дуда.

«Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и представителей многих других народов и этнических групп», - сказал Моравецкий в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что отрицание Холокоста, умаление ответственности настоящих виновников преступлений и попытки переложить ее на жертв – это фальсификация истории.

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