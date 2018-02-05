Украинский генерал пригрозил Польше восстанием гастарбайтеров из Незалежной

5 Февр. 2018 2018-02-05T04:57:58+03:00

По словам экс-министра обороны Украины, украинцы могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счеты

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Генерал армии Украины, бывший министр обороны страны Александр Кузьмук заявил, что отправившиеся в поисках заработка в Польшу украинцы могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счеты с поляками. По его словам, гражданам Незалежной тоже есть «что вспомнить».

«Да, это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да, он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков, от Львова до Киева повешенных», - сказал генерал Кузьмук в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что «историю нужно знать, но сводить счёты нельзя».

Напомним, польский сенат принял закон, запрещающий «бандеровскую идеологию» и ее пропаганду, документ также предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и оправдание преступлений украинских националистов.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на сегодняшний день в его стране живет около полутора миллионов украинцев.