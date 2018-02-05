На Украине предложили возить российских артистов в клетках

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:00:21+03:00

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Лидер украинского националистического движения "Братство" (организация запрещена в России - ред.) Дмитрий Корчинский предложил перевозить российских артистов в клетках. Так общественный деятель отреагировал на обновление списка лиц, которых причислили к угрозам национальной безопасности. По мнению Корчинского, артисты такой опасности не представляют.

«Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально», - сказал Корчинский в эфире украинского телеканала.

Напомним, Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну 104 иностранным артистам из-за того, что они въехали в 2017 году в Крым с территории России. Под санкции попали режиссер Владимир Меньшов и поэт Илья Резник. Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил также вычитать 20% гонорара у украинских артистов, выступающих в РФ.