2018-02-05T17:00:21+03:00
Политика

На Украине предложили возить российских артистов в клетках

Ранее Госпогранслужба незалежной запретила им въезд в страну из-за посещения Крыма
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments107
Факельное шествие украинских националистов в Киеве.Факельное шествие украинских националистов в Киеве.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер украинского националистического движения "Братство" (организация запрещена в России - ред.) Дмитрий Корчинский предложил перевозить российских артистов в клетках. Так общественный деятель отреагировал на обновление списка лиц, которых причислили к угрозам национальной безопасности. По мнению Корчинского, артисты такой опасности не представляют.

«Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально», - сказал Корчинский в эфире украинского телеканала.

Напомним, Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну 104 иностранным артистам из-за того, что они въехали в 2017 году в Крым с территории России. Под санкции попали режиссер Владимир Меньшов и поэт Илья Резник. Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил также вычитать 20% гонорара у украинских артистов, выступающих в РФ.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Депутат Умаханов: Васильев правильно сделал, отправив в отставку правительство Дагестана
Биткоин продолжает дешеветь: его курс упал ниже $7 тысяч
Полиция Мальдив арестовала бывшего президента Гаюма
Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Кузина
Дочь экс-генпрокурора Украины решила подать в суд на Джо Байдена за «сукина сына»
Анкара: Отзыв посла Нидерландов не означает разрыва дипломатических отношений
Киев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культуры
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом
Владимир Путин ввел штраф за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018
AliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегмента
В Белоруссии покажут запрещенную в России комедию «Смерть Сталина»
Путин разрешил выдавать в иностранной валюте зарплату работающим за рубежом гражданам
Небензя: Россия требует направить в Сирию экспертов для непредвзятого расследования химатак
Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности
Путин утвердил списание $240 милллионов долга Киргизии
За неделю в Турции задержали почти 600 граждан, критиковавших военную операцию в Африне