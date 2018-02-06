2018-02-06T07:13:57+03:00
Политика

Госдепартамент США объявил Россию виноватой в том, что в Сирии применяется химоружие

По мнению Вашингтона, Москва «прикрывает» Дамаск, мешая привлечь сирийские власти к ответственности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель Госдепартамента Хизер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента Хизер НауэртФото: REUTERS
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Соединенные Штаты очень встревожены новыми сообщениями о применении отравляющих веществ в Сирии, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, возложив ответственность на Россию.

«Мы встревожены сообщениями о продолжении использования хлорного газа против гражданских лиц близ Саракиба. Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие», — написала она на своей странице в Twitter.

Руководитель пресс-службы госдепа напомнила, что её шеф Рекс Тиллерсон в Париже на январской встрече по химоружию уже «обращал внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия».

«Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет взятые на себя обязательства», - утверждает Хизер Науэрт.

Ранее в российском МИД неоднократно заявляли, что все «клеветнические» обвинения США в адрес Москвы и Дамаска совершенно необоснованы и бездоказательны.

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