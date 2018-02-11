2018-02-11T03:37:00+03:00
В мире

Глава «Ростеха»: Мы можем продать ЗРК С-400 и США, если захотят купить

Так Чемезов ответил на вопрос, зачем Россия продала «Триумфы» Турции — стране-члену НАТО
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments19
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"Фото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

Россия может продать зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» и Соединенным Штатам, если Вашингтон изъявит желание их купить. Так генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post ответил на вопрос, какова была стратегическая цель продажи российских ЗРК Турциистране-члену НАТО.

«С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», - сказал глава «Ростеха».

«Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды», - добавил он.

Как отметил Сергей Чемезов, такое вооружение хотели бы иметь многие страны, поэтому спрос на С-400 «Триумф» большой, передает РИА Новости.

СПРАВКА «КП»

«Триумф» (С-400, первоначально — С-300ПМ3) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

28 апреля 2007 года постановлением правительства России ЗРС «Триумф» была принята на вооружение. «Триумф» — наименование экспортной версии. По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса Бастион, играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа», которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Грузовой корабль «Прогресс МС-08» впервые отправят к МКС по сверхкороткой схеме
Олимпийцам сообщили о землетрясении в 160 км от Пхёнчхана
СМИ: У Пентагона есть «идеальное оружие» против российских подлодок
Японка, которую родной дед морил голодом, похудела до 16,8 кг
Историческая баржа «Луиза Катерина» затонула в Сене в центре Парижа
При перестрелке в США убиты двое полицейских
Саакашвили убежден, что его хотят депортировать из Украины в Польшу
Турецкие силовики задержали в Анкаре 17 боевиков ИГИЛ*
Трамп: В США можно сломать жизнь человеку «простым обвинением»
США одобрили удары Израиля по иранским объектам в Сирии
Умер композитор Йохан Йоханнссон
На Украине объявили о завершении декоммунизации
СМИ: российские спортсмены были самыми стильными на открытии Олимпиады-2018
В Госдуме прокомментировали реакцию Пентагона на размещение «Искандеров» под Калининградом
Израиль назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей с 1982 года
Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
На Эльбрусе нашли пропавшего альпиниста из Москвы
Задержан водитель, сбивший женщину и двоих детей на юго-востоке Москвы
В США в руке у 11-летнего мальчика выросла улитка
В Киеве объяснили, почему Украина не стала воевать за Крым
Эстония и Россия обменялись осужденными за шпионаж‍
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на юге Турции
Тегеран назвал нелепыми заявления Израиля о перехвате «иранского беспилотника»
Британский таблоид сообщил о «новой военной игрушке России»
Порошенко признал, что главной проблемой Украины является коррупция
СМИ: россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов
Российские керлингисты проиграли в дабл-миксте Канаде на Олимпиаде в Пхенчхане
В Великобритании дворник чудом спасся от упавшей с самолета глыбы льда