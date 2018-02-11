Глава «Ростеха»: Мы можем продать ЗРК С-400 и США, если захотят купить

11 Февр. 2018 2018-02-11T03:37:00+03:00

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Россия может продать зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» и Соединенным Штатам, если Вашингтон изъявит желание их купить. Так генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post ответил на вопрос, какова была стратегическая цель продажи российских ЗРК Турции — стране-члену НАТО.

«С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», - сказал глава «Ростеха».

«Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды», - добавил он.

Как отметил Сергей Чемезов, такое вооружение хотели бы иметь многие страны, поэтому спрос на С-400 «Триумф» большой, передает РИА Новости.

СПРАВКА «КП»

«Триумф» (С-400, первоначально — С-300ПМ3) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

28 апреля 2007 года постановлением правительства России ЗРС «Триумф» была принята на вооружение. «Триумф» — наименование экспортной версии. По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса Бастион, играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа», которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.