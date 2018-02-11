2018-02-11T04:13:44+03:00
Спорт

Олимпийцам сообщили о землетрясении в 160 км от Пхёнчхана

Подземные толчки магнитудой 4,6 были зарегистрированы ранним утром 11 февраля в северокорейском городе Пхохан [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Олимпиада - 2018 стартовала в северокорейском ПхёнчханеОлимпиада - 2018 стартовала в северокорейском ПхёнчханеФото: REUTERS
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Ранним утром в воскресенье в северокорейском городе Пхохан, расположенном примерно в 160 километрах от Пхёнчхана, где стартовали зимние Олимпийские Игры – 2018, произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Подземные толчки были зафиксированы в 5:03 по местному времени (23:03 мск), и все члены иностранных делегаций, проживающие в Олимпийской деревне в Пхёнчхане, получили об этом СМС-уведомления, сообщает портал Yahoo.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5 км к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кёксан-Пукто. Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков», - говорится в сообщениях на корейском языке.

Издание отмечает, что эти СМС вызвали замешательство у не понимающих по-корейски иностранных спортсменов, тренеров и журналистов. Между тем, землетрясение произошло слишком далеко от Олимпийской деревни, чтобы причинить вред её обитателям.

Такие СМС-уведомления получили иностранцы, живущие в Олимпийской деревне в Пхёнчхане Фото: Twitter.com

Такие СМС-уведомления получили иностранцы, живущие в Олимпийской деревне в ПхёнчханеФото: Twitter.com

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