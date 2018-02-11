Белый дом выступил в поддержку авиаударов Израиля по сирийской территории

11 Февр. 2018 2018-02-11T09:05:08+03:00

В администрации США указали на право еврейского государства защищаться от проиранских сил

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Администрация президента США поддерживает право Израиля на защиту от проиранских сил, расположившихся на территории Сирии. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Израиль — твердый союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе», - заявила Сандерс.

Ранее сайт «КП» сообщил, что в ночь на субботу израильские военные перехватили «иранский» беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны со стороны Сирии. В ответ ВВС еврейского государсва нанесли удар по предполагаемому центру управления дронами на территории арабской республики.

Сирийцы встретили израильские самолеты плотным зенитным огнем: сообщается о десятках выпущенных ракет. В результате один истребитель F-16 был сбит и потерпел крушение на севере Израиля. Пилотировавшие его летчики катапультировались, их доставили в больницу. Позже израильтяне провели крупномасштабную операцию против объектов ПВО Сирии.