Белый дом выступил в поддержку авиаударов Израиля по сирийской территории
Администрация президента США поддерживает право Израиля на защиту от проиранских сил, расположившихся на территории Сирии. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Израиль — твердый союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе», - заявила Сандерс.
Ранее сайт «КП» сообщил, что в ночь на субботу израильские военные перехватили «иранский» беспилотник, который вторгся в воздушное пространство страны со стороны Сирии. В ответ ВВС еврейского государсва нанесли удар по предполагаемому центру управления дронами на территории арабской республики.
Сирийцы встретили израильские самолеты плотным зенитным огнем: сообщается о десятках выпущенных ракет. В результате один истребитель F-16 был сбит и потерпел крушение на севере Израиля. Пилотировавшие его летчики катапультировались, их доставили в больницу. Позже израильтяне провели крупномасштабную операцию против объектов ПВО Сирии.
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