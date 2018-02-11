11 Февр. 2018 2018-02-11T12:25:00+03:00

Турецкие военные заявили об уничтожении 1266 «террористов» в ходе операции в Африне Фото: REUTERS

С 20 января Анкара ведет активные боевые действия в курдском кантоне на севере Сирии

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За время проведения военной операции «Оливновая ветвь» против курдских вооруженных формирований на севере Сирии было нейтрализовано 1266 «террористов». Об этом говорится в заявлении, распространенном Генштабом ВС Турции.

«Вооруженные силы в рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне уничтожили 10 февраля 2018 года еще 86 террористов...Всего с момента начала операции нейтрализовано 1266 террористов», - сообщило ведомство.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Африне погибли 11 турецких военных, еще двое солдат получили ранение. Среди них погибшие пилоты вертолета, разбившегося в турецкой провинции Хатай. Таким образом, общие признанные потери Анкары за все время операции составили 30 человек убитыми при более 70 раненых.

В свою очередь курды утверждают, что с 20 января вывели из строя 43 единицы вражеской техники и уничтожили 669 турецких солдат и союзных им боевиков «Сирийской свободной армии».

Как сообщал ранее сайт «КП», Анкара начала операцию в Африне с целью очистить приграничный регион от бойцов курдских формирований, которые считает террористическими. Несмотря на громкие заявления, на данный момент турецким военным не удалось достигнуть значимых результатов.