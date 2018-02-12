2018-02-12T14:20:28+03:00
Происшествия

СКР: разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было

Также в Следственном комитете России рассказали о поисках речевого самописца
Дарья ИВАШКИНА
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Cамолет Ан-148, вылетевший 11 февраля из аэропорта Домодедово, через пять минут после взлета рухнул в ПодмосковьеCамолет Ан-148, вылетевший 11 февраля из аэропорта Домодедово, через пять минут после взлета рухнул в ПодмосковьеФото: REUTERS
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В Следственном комитете России (СКР) рассказали о ходе расследования крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Как уже удалось установить правоохранителям, разрушений на борту лайнера в воздухе не было, взрыв произошел при ударе о землю.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета», - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Также она сообщила, что в настоящее время продолжаются поиски второго черного ящика. По ее словам, к настоящему времени на месте авиакатастрофы удалось найти лишь один из двух бортовых самописцев - параметрический. «Поиски речевого самописца продолжаются», - цитирует Петренко ТАСС. Как подчеркнула представитель Следственного комитета, содержание записей самописцев позволит детально восстановить историю полета и установить причину крушения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, вылетевший в минувшее воскресенье, 11 февраля, в 14:21 по московскому времени из аэропорта Домодедово, через пять минут после взлета рухнул в районе подмосковной деревни Степановское. В тот момент на борту воздушного судна, следовавшего из Москвы в Орск, находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Комментируя случившееся, один из экспертов «Комсомольской правды» высказал мнение, что самолет начал разваливаться еще в воздухе.

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