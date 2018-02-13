2018-02-13T16:32:36+03:00
Катастрофа

В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье

Фактором развития внештатной ситуации на борту Ан-148 могли стать неправильные сведения о скорости полета из-за обледенения датчиков [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Поиск обломков Ан-148: съёмка с воздуха.Обломки рухнувшего в Подмосковье Ан-148 разбросало на площади 30 гектаров. Фрагменты самолёта и тела погибших продолжают искать спасатели.

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В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заявили о завершении расшифровки информации бортового параметрического самописца самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля.

В результате анализа данных было установлено, что через 2 мин 30 сек после взлета на борту самолета начала развиваться внештатная ситуация. Это произошло на высоте около 1300 м. По информации МАК, фактором развития ситуации могли стать неправильные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

"Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы самолета Ан-148-100В RA-61704 информирует, что в лаборатории МАК была завершена расшифровка данных бортового параметрического самописца и проведён предварительный анализ информации", — говорится в сообщении МАК.

Как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта "Домодедово", направляясь в Орск. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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