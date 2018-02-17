СЕГОДНЯ 05:46 2018-02-17T06:04:08+03:00

По словам депортированного из Незалежной оппозиционера, это произойдет из-за олигархов и сепаратистских настроений на западе страны

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Депортированный из Незалежной бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине скорый развал.

Как он заявил в интервью австрийскому изданию Die Press, его новая родина «превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов». По его словам, 70% украинской экономики принадлежат семи толстосумам, и «самые главные из них — это Пётр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части».

Лидер «Руха новых сил» отметил, что на Украине очень слабые институты, государство практически не работает, а в стране «орудуют полувоенные формирования, которые использует Порошенко».

При этом, как утверждает Саакашвили, восток и юг Незалежной «погибают экономически», а на западе, в Черновицкой Буковине и Закарпатье, где проживают нацменьшинства – румыны и венгры, «растут сепаратистские настроения», все больше украинцев покидают свои земли. Все это, пео его мнению, и приведет к распаду страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Саакашвили задержали в Киеве и выдворили в Польшу, откуда он уехал в Голландию, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.