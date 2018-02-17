2018-02-17T06:04:08+03:00
Политика

Саакашвили предрек Украине скорый развал

По словам депортированного из Незалежной оппозиционера, это произойдет из-за олигархов и сепаратистских настроений на западе страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личностиЭкс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Депортированный из Незалежной бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине скорый развал.

Как он заявил в интервью австрийскому изданию Die Press, его новая родина «превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов». По его словам, 70% украинской экономики принадлежат семи толстосумам, и «самые главные из них — это Пётр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части».

Лидер «Руха новых сил» отметил, что на Украине очень слабые институты, государство практически не работает, а в стране «орудуют полувоенные формирования, которые использует Порошенко».

При этом, как утверждает Саакашвили, восток и юг Незалежной «погибают экономически», а на западе, в Черновицкой Буковине и Закарпатье, где проживают нацменьшинства – румыны и венгры, «растут сепаратистские настроения», все больше украинцев покидают свои земли. Все это, пео его мнению, и приведет к распаду страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Саакашвили задержали в Киеве и выдворили в Польшу, откуда он уехал в Голландию, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

Еще больше материалов по теме: «Михаил Саакашвили: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата
Памфилова рассказала, как делать селфи на избирательных участках
В медиадеревне в Пхенчхане нашли мертвым корейского журналиста
В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross
Отец погибшей в детсаду девочки: дочь часто капризничала по утрам и не хотела идти в садик
Российский космонавт выложил фото «катастрофически высохшего» Аральского моря
Погода в Москве на 17 февраля 2018 года: снег и потепление ожидаются в столице
После землетрясения в Мексике зафиксированы свыше 120 повторных толчков
Управляющий директор «ВКонтакте» рассказал о причине сбоя в работе соцсети
Американец признался в краже личных данных на фоне «дела России»
Пушков: Выступление Порошенко перед полупустым залом не вызвало интереса
В Мексике произошло новое сильное землетрясение
Порошенко призвал запретить флаг России во всем мире
СМИ сообщили, что Турция применила в Африне отравляющий газ
Лавров: Киев уже раздражает Запад
Евгений Давыдович покинул пост главы правления Бинбанка
Киевлянам разрешили по праздникам вывешивать бандеровские флаги
Лавров: Россия запускает судебные иски по захвату российской дипсобственности в США
Порошенко: Россия развязала мировую гибридную войну