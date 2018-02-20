Федерация керлинга РФ запросила записи с видеокамер из Южной Кореи и Японии

СЕГОДНЯ 01:57 2018-02-20T01:58:55+03:00

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Федерация керлинга России (ФКР) запросила данные с видеокамер южнокорейском Пхенчхане и Японии для расследования по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом сообщил первый вице-президент ФКР Андрей Созин.

Он отметил, что российские керлингисты готовились к Олимпийским играм 2018 года в Японии. ФКР хочет разобраться в сложившейся ситуации.

"У нас четкое понимание, что человек не принимал мельдоний совсем, его нет ни в аптечке у врача, ни у него. Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается - это одноразовый прием. Он гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим", - отметил Созин.

По его словам, ФКР имеет понятную согласованную позицию по этому вопросу. Организация уже подала заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться в произошедшем, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что допинг- проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Антидопинговое подразделение CAS 19 февраля открыло дело в отношении российского керленгиста.Представлять интересы россиянина взылись адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd.