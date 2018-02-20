Федерация керлинга РФ запросила записи с видеокамер из Южной Кореи и Японии
Федерация керлинга России (ФКР) запросила данные с видеокамер южнокорейском Пхенчхане и Японии для расследования по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом сообщил первый вице-президент ФКР Андрей Созин.
Он отметил, что российские керлингисты готовились к Олимпийским играм 2018 года в Японии. ФКР хочет разобраться в сложившейся ситуации.
"У нас четкое понимание, что человек не принимал мельдоний совсем, его нет ни в аптечке у врача, ни у него. Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается - это одноразовый прием. Он гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим", - отметил Созин.
По его словам, ФКР имеет понятную согласованную позицию по этому вопросу. Организация уже подала заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться в произошедшем, передает ТАСС.
Напомним, сайт kp.ru писал, что допинг- проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Антидопинговое подразделение CAS 19 февраля открыло дело в отношении российского керленгиста.Представлять интересы россиянина взылись адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd.