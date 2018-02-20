Крушельницкий о положительной пробе на мельдоний: Только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать допинг на Олимпиаде

СЕГОДНЯ 16:27 2018-02-20T16:28:04+03:00

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Обвиняемый в употреблении мельдония российский керлингист Александр Крушельницкий заверил, что никогда не использовал запрещенные препараты или нечестные способы борьбы для достижения своих целей в спортивной карьере. Бронзовый медалист подчеркнул, что только лишенный здравого смысла человек может употреблять допинг в преддверии Олимпийский игр.

"Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне", - приводятся слова Крушельницкого на сайте федерации керлинга РФ.

Спортсмен подчеркнул, что всегда строго соблюдал все антидопинговые правила, поэтому был шокирован положительными результатами теста и очень расстроен превращением исторической победы российского кёрлинга в такой скандал.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, обе допинг-пробы Крушельницкого дали положительный результат на мельдоний. Сам спортсмен и российская делегация отвергают системное употреблении им допинга. Существует версию, что запрещенное вещество керлингисту могли просто подсыпать во время сборов.

На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.