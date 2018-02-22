Керлингист Крушельницкий вернет свою олимпийскую медаль

СЕГОДНЯ 01:14 2018-02-22T03:09:11+03:00

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Бронзовые призеры Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут свои медали. Об этом сообщила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова.

По ее словам, суд в любом случае вынес бы решение о лишении российской пары наград.

«Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», - сказала Паринова в интервью телеканалу «Россия-1».

Крушельницкий и Брызгалова завоевали третье место в дисциплине дабл-микст. Их медали – стали первыми олимпийскими наградами России в керлинге.

Как сообщал сайт kp.ru 20 февраля, допинг-проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Сам он категорически отрицает употребление запрещенных WADA препаратов.

В среду спортсмен заявил, что не будет участвовать в слушаниях по делу о допинге в выездной панели Спортивного арбитражного суда.