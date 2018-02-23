2018-02-23T11:17:14+03:00
Политика

На Украине был опубликован закон о реинтеграции Донбасса

Скандальный документ вступит в силу уже в субботу, 24 февраля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Закон значительно расширяет возможности украинской армии в ДонбассеЗакон значительно расширяет возможности украинской армии в ДонбассеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Скандально известный закон о реинтеграции Донбасса также известный как закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" был официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 23 февраля.

Как сообщает телеканал "112 Украина", документ вступил в силу уже в субботу, 24 февраля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что закон был одобрен Верховной Радой еще 18 февраля этого года, а 20 февраля его подписал президент незалежной Петр Порошенко. Тогда украинский лидер заверил, что этот документ не нарушает никаких международных обязательств Киева, в том числе минские соглашения, зато отражает его стратегию как главы государства и Верховного главнокомандующего.

Напомним, что проект закона предполагает официальное признание России в качестве "агрессора", а ЛНР и ДНР провозглашает "оккупированными территориями". Кроме того, он значительно расширяет возможности действий ВСУ в Донбассе.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турецкие военные отчитались об ударе по автоколонне «террористов» в Африне
В Госдепе США заявили о провале Астанинского процесса по Сирии
Джонсон заявил, что Великобритания обязана противостоять России
В здание одесского санатория ворвались вооруженные ломами и арматурой люди
Число несовершеннолетних курящих россиян снизилось вдвое с 2009 года
«Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье
Губернатор штата Миссури задержан из-за фотографий своей любовницы
В Москве минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы
Антонов отметил важность развития международного военного партнерства
Для московских улиц разрабатывают более экологичный противогололедный реагент
Роспотребнадзор распространил рекомендации по профилактике обморожений
Вице-премьер Австралии подал в отставку из-за романа с подчиненной
Горшков: российские фигуристы на Олимпиаде сделали максимум возможного
Трамп намерен поднять возрастной порог для продажи длинноствольного оружия в США
СМИ: США в пятницу представят самой большой пакет санкций против КНДР
Сборная России поднялась на шесть мест в медальном зачете Олимпиады, оставив позади Великобританию
Манафорт не признал вину по новым обвинениям Мюллера
Россия вышла на пятое место в мире по золотым резервам
Алина Загитова: "Пока у меня нет медали, не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой"
Евгения Медведева: "Я сегодня оставила всю себя на льду"
Два японских радикала обстреляли ворота ассоциации граждан КНДР в Токио