На Украине был опубликован закон о реинтеграции Донбасса

СЕГОДНЯ 11:17 2018-02-23T11:17:14+03:00

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Скандально известный закон о реинтеграции Донбасса также известный как закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" был официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 23 февраля.

Как сообщает телеканал "112 Украина", документ вступил в силу уже в субботу, 24 февраля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что закон был одобрен Верховной Радой еще 18 февраля этого года, а 20 февраля его подписал президент незалежной Петр Порошенко. Тогда украинский лидер заверил, что этот документ не нарушает никаких международных обязательств Киева, в том числе минские соглашения, зато отражает его стратегию как главы государства и Верховного главнокомандующего.

Напомним, что проект закона предполагает официальное признание России в качестве "агрессора", а ЛНР и ДНР провозглашает "оккупированными территориями". Кроме того, он значительно расширяет возможности действий ВСУ в Донбассе.