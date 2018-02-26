МОК с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна РФ на ОИ-2018

СЕГОДНЯ 12:29 2018-02-26T12:29:23+03:00

Российских спортсменов, обыгравших немцев в финале Олимпиады, не будут наказывать за нарушение правил поведения

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Международный олимпийский комитет решил не наказывать российских хоккеистов, которые на церемонии вручений медалей в южнокорейском Пхенчхане исполнили гимн нашей страны.

Ранее в воскресенье, 25 февраля, "Красная машина" обыграла немцев в финале со счетом 4:3, и впервые за 26 лет наши спортсмены вновь стали Олимпийскими чемпионами. Во время награждения золотыми медалями хоккеисты, несмотря на все запреты, запели российский гимн вместе с болельщиками. Спортсмены охрипшими голосами славили Отечество, совершенно не обращая внимания на доносящийся из колонок олимпийский гимн.

Напомним, что, как сообщал ранее сайт kp.ru, 5 декабря МОК приостановил членство ОКР в организации. Тогда нашим атлетам и запретили не только выступать под триколором, но и исполнять национальный гимн на Играх 2018 года.

"Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах", - передает ТАСС со ссылкой на МОК.