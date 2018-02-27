На Неаполь обрушился самый мощный с 1956 года снегопад

СЕГОДНЯ 14:29 2018-02-27T14:29:57+03:00

Последний раз такой снегопад был в неаполе более полувека назад Фото: REUTERS

Снегом покрылись не только улицы и морские набережные, но и вулкан Везувий

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Обрушившиеся на Европу холода продолжают бушевать на севере Италии и в центральных районах Апеннинского хребта. Сибирский циклон привел к тому, что в Неаполе впервые с 1956 года выпало так много снега.

В настоящий момент в городе закрыты все детские сады, школы, а также местный аэропорт Каподикино. Плохая видимость и обледенение взлетной полосы привели к тому, что все рейсы были отменены. Также с нарушениями работает наземный транспорт.

Непогода препятствует нормальной работе транспортаФото: REUTERS

Под толстым слоем снега оказались не только морские набережные, центральные улицы и дома, но и действующий вулкан Везувий, сообщает портал Rai News 24.

Между тем, закрытыми остаются и римские школы. Это связано не только с обильными снегопадами, но и с рекордно низкими температурами. Так, на севере страны столбики термометров опустились до отметки минус 35 градусов, а в центральных районах - до минус 15.

Многие школы и детские сады все еще не работаютФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из-за аномальных морозов в последние дни в Европе погибли десять человек.