В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина, который пытался вывезти 4 кг кокаина

СЕГОДНЯ 08:37 2018-02-28T08:45:43+03:00

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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России, который намеревался вывезти 4 кг кокаина в чемодане с двойным дном.

"Гражданин РФ сдает свой багаж в аэропорту Эсейса. Полиция аэропорта проводит тщательный контроль и обнаруживает 4 кг кокаина, которые спрятаны в двойное дно", - заявила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Facebook.

Она отметила, что после обнаружения партии кокаина в школе при посольстве РФ власти решили "усилить контроль по всей стране".

В посольстве России в Аргентине пока не комментируют эту информацию. По данным газеты Clarin, россиянин пытался отправиться в Германию.

Как сообщал сайт kp.ru со ссылкой на МИД РФ, правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставки на европейский рынок Европы. В числе задержанных подозреваемых есть россияне и граждане Аргентины. Наркотики, найденные на территории российской дипсобственности, принадлежали сотруднику посольства из техсостава.

КСТАТИ

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