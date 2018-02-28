2018-02-28T08:45:43+03:00
Общество

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина, который пытался вывезти 4 кг кокаина

Наркотики пытались вывезти в чемодане с двойным дном
Екатерина БОЛГОВА
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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина РФ с 4 кг кокаинаВ аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина РФ с 4 кг кокаинаФото: REUTERS
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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России, который намеревался вывезти 4 кг кокаина в чемодане с двойным дном.

"Гражданин РФ сдает свой багаж в аэропорту Эсейса. Полиция аэропорта проводит тщательный контроль и обнаруживает 4 кг кокаина, которые спрятаны в двойное дно", - заявила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Facebook.

Она отметила, что после обнаружения партии кокаина в школе при посольстве РФ власти решили "усилить контроль по всей стране".

В посольстве России в Аргентине пока не комментируют эту информацию. По данным газеты Clarin, россиянин пытался отправиться в Германию.

Как сообщал сайт kp.ru со ссылкой на МИД РФ, правоохранители России и Аргентины пресекли канал поставки на европейский рынок Европы. В числе задержанных подозреваемых есть россияне и граждане Аргентины. Наркотики, найденные на территории российской дипсобственности, принадлежали сотруднику посольства из техсостава.

КСТАТИ

Аргентинский кокаин в российском посольстве: Можно ли в дипломатической почте провезти полтонны наркотиков?

Кокаиново-дипломатический скандал продолжает обрастать все новыми подробностями. Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли почти полтонны кокаина. Наркотик был расфасован в 12 чемоданов, которые ютились в укромном месте. Теперь же выяснятся, что организатор поставки кокаина в Россию находится в бегах в Германии и уже объявлен ФСБ в международный розыск по линии Интерпола. (подробности)

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Как отметила Захарова, у технического сотрудника диппредставительства нашей страны, который, по данным аргентинской полиции, входил в преступную группу, не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты. (подробнее)

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