Совфед даст оценку ситуации вокруг польского политолога Мацейчука

СЕГОДНЯ 11:18 2018-02-28T11:18:41+03:00

Журналист и политолог Томаш Мацейчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике изучит ситуацию с польским журналистом Томашем Мацейчуком и даст происходящему объективную оценку. Такое поручение дала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Напомним, что во вторник Федеральная миграционная служба пыталась привлечь молодого человека к ответственности за нарушения законодательства. В ФМС заявили, что при осуществлении учета поляк предоставил ложные сведения, а это карается штрафом или выдворением из России.

Однако, как сообщал ранее сайт kp.ru, Мытищинский городской суд отпустил Мацейчука, усмотрев нарушения в предоставленных полицией материалах.

"Вчера произошло ущемление прав польского журналиста, причины для его депортации были названы совершенно надуманные", — цитирует РИА Новости сенатора Людмилу Нарусову.

Она подчеркнула, что "истинной причиной" обыска в квартире политолога и его задержания стали "высказывания в одном из ток-шоу", поэтому сейчас комиссия должна принять меры по устранению подобных "опасных прецедентов".