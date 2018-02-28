Совфед даст оценку ситуации вокруг польского политолога Мацейчука
Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике изучит ситуацию с польским журналистом Томашем Мацейчуком и даст происходящему объективную оценку. Такое поручение дала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
Напомним, что во вторник Федеральная миграционная служба пыталась привлечь молодого человека к ответственности за нарушения законодательства. В ФМС заявили, что при осуществлении учета поляк предоставил ложные сведения, а это карается штрафом или выдворением из России.
Однако, как сообщал ранее сайт kp.ru, Мытищинский городской суд отпустил Мацейчука, усмотрев нарушения в предоставленных полицией материалах.
"Вчера произошло ущемление прав польского журналиста, причины для его депортации были названы совершенно надуманные", — цитирует РИА Новости сенатора Людмилу Нарусову.
Она подчеркнула, что "истинной причиной" обыска в квартире политолога и его задержания стали "высказывания в одном из ток-шоу", поэтому сейчас комиссия должна принять меры по устранению подобных "опасных прецедентов".