2018-02-28T11:18:41+03:00
Общество

Совфед даст оценку ситуации вокруг польского политолога Мацейчука

В действиях правоохранителей сенаторы усмотрели ущемление прав журналиста
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист и политолог Томаш МацейчукЖурналист и политолог Томаш МацейчукФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике изучит ситуацию с польским журналистом Томашем Мацейчуком и даст происходящему объективную оценку. Такое поручение дала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Напомним, что во вторник Федеральная миграционная служба пыталась привлечь молодого человека к ответственности за нарушения законодательства. В ФМС заявили, что при осуществлении учета поляк предоставил ложные сведения, а это карается штрафом или выдворением из России.

Однако, как сообщал ранее сайт kp.ru, Мытищинский городской суд отпустил Мацейчука, усмотрев нарушения в предоставленных полицией материалах.

"Вчера произошло ущемление прав польского журналиста, причины для его депортации были названы совершенно надуманные", — цитирует РИА Новости сенатора Людмилу Нарусову.

Она подчеркнула, что "истинной причиной" обыска в квартире политолога и его задержания стали "высказывания в одном из ток-шоу", поэтому сейчас комиссия должна принять меры по устранению подобных "опасных прецедентов".

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