Полиция Таиланда: Алекс Лесли и Настя Рыбка нанесли ущерб репутации королевства

СЕГОДНЯ 09:11 2018-03-01T09:17:48+03:00

Настя Рыбка (она же Анастасия Вашукевич). Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В полиции Таиланда заявили, что задержанные за проведение секс-тренингов Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) причинили урон репутации страны.

"Эта группа нанесла ущерб нашей национальной репутации. Мы привлекаем к ответственности всех без исключения иностранцев, нарушающих наши законы, не только в Паттайе, но и по всей стране", - заявил замглавы пресс-службы национальной полиции Таиланда Критсана Паттаначароен.

Отмечается, что власти страны планируют изменить неоднозначный имидж, который имеют некоторые курорты Таиланда, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 февраля в Таиланде задержали группу «секс-инструкторов», среди которых было восемь граждан России, включая Алекса Лесли и Настю Рыбку. Позже задержанных выпустили под залог, но вскоре вновь задержали. Через некоторые время Рыбка в своем Instagram пообещала американским журналистам передать информацию о якобы связи президента США и экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта с Россией в обмен на освобождение.

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