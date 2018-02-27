Настя Рыбка попыталась продаться американским спецслужбам из тайской тюрьмы

27 Февр. 17:59 2018-02-28T01:15:11+03:00

Насте Рыбке и ее гуру Алексу Лесли может грозить до двух лет за незаконные секс-тренинги Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Напомним, что тайские полицейские задержали Рыбку, Лесли и еще восьмерых их подельников в минувшее воскресенье, за организацию нелегальных секс-тренингов. Их обвиняют в том, что они работали на территории Королевства Таиланд без соответствующих разрешений, нарушив тем самым трудовое и миграционное законодательство.

Во вторник, 27 февраля 2018 года, спустя двое суток после ареста короткое видео от Насти Вашукевич (Рыбки) появилось в сети. Судя по всему, оно было снято в полицейской машине (решетки на окнах) в момент, когда Лесли и Рыбку перевозили из одного СИЗО в другое. Девушка вышла в прямой эфир своего Инстаграма, потом связь резко прервалась. Но мы успели записать ее фееричное послание.

На видеозаписи Настя Вашукевич выглядела взволнованно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641172" frameborder="0"></iframe> Настя Рыбка и Алекс Лесли с обращением из тайского автозака.По мнению юристов Насте Рыбке и ее гуру Алексу Лесли может грозить до двух лет тюрьмы за незаконные секс-тренинги

- Не знаю, сколько времени у меня будет с вами поговорить. Для меня это очень сложная ситуация. Я являюсь единственным свидетелем и недостающим звеном во вмешательстве России в выборы США. Я готова за помощь от американских спецслужб предоставить нужную информацию Америке или Европе или той стране, которая может меня выкупить из тайской тюрьмы.

В тайскую тюрьму мы попали просто - к нам на тренинг пришли люди, потом нас забрал Интерпол. Сегодня мы должны были выйти под залог, наши друзья его внесли. Но, как только мы вышли, то сразу попали в иммиграционную тюрьму...

nastya_rybka.ru Настя Рыбка в тюрьме

Тут за кадром слышится голос Александра Кириллова (он же Алекс Лесли).

- Говорят, что кто-то из высокопоставленных россиян заплатил. Денег у нас, лично, больше на за залог больше нет. Хотя нам предложили заплатить еще один выкуп в 500 000 бат (это почти 900 000 рублей). Но у нас такой суммы нет. Как мы полагаем, нас таким образом пытаются вытянуть в Россию, так как Настя явилась источником политического скандала.

Удивительно, почему эти люди считают, что это - происки российских спецслужб, а не обычное нарушение трудового законодательства Королевства Таиланд.

Ранее, в том числе в интервью Радио «Комсомольская правда» Настя Вашукевич на вопрос о том, не боятся ли они с Лесли за свою жизнь, только усмехалась. Мол, кого им бояться с такими-то связями. Также не ясно, почему парочка так боится депортации в России, в свете того, что вообще-то они оба граждане Белоруссии. Туда их по решению суда и должны отправить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Юрист: Насте Рыбке и ее гуру Алексу Лесли может грозить до двух лет за незаконные секс-тренинги

Прославившая охотой на богачей Анастасия Вашукевич (она же Настя Рыбка) и ее верный друг, помощник и учитель Александр Кириллов (он же Алекс Лесли) с триумфом загремели в застенки в Таиланде. 25 февраля был финальный день секс-курсов, которые проводит эта парочка. Кириллов учит пикапу (быстрые знакомства), а Вашукевич - искусству соблазна. Десять дней длился семинар, на который приехали 43 человека из России. Все занятия проходили прямо в конференц-зале отеля, где жили Лесли и Рыбка. Каждый день Кириллов и Вашукевич читали лекции и давали своим ученикам самые неимоверные задания - «снять тайку», «заняться техно-сексом» и так далее, а потом проверяли их выполнение (подробности)

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