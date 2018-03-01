Загитова призналась, что готова устроить мастер-класс Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 13:06 2018-03-01T13:06:49+03:00

Спортсменка сравнила эмоционально встречу с президентом с награждением на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 15-тилетняя Алина Загитова выразила готовность дать мастер-класс по фигурному катанию президенту России Владимиру Путину, если он захочет выйти на лед.

«Если он придет на каток, мы будем очень рады», - сказала Загитова.

Спортсменка поделилась впечатлением от встречи с президентом в Георгиевском зале. По эмоциям она оказалась сравнима с церемонией награждения на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Вот он (президент), стоит перед тобой, и в голове – он правит всей Россией, он занимается всеми государственными делами, и ты просто не понимаешь, где ты находишься - столько эмоций», - рассказала Загитова РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, Загитова взяла «золото» на Олимпиаде-2018, которое для России стало единственным. 28 февраля Путин вручил Загитовой орден Дружбы. Как и другие призеры Игр-2018, молодая фигуристка получила в подарок BMW.