Кого из российских олимпийцев наградил в Кремле Владимир Путин: полный список призеров
Из рук президента РФ Владимира Путина государственные награды получили 46 олимпийцев. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, хоккеисты, выигравшие в Пхенчхане золото, а также лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, награждены орденами Дружбы. Другие призеры Игр с получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Напомним, что на Играх-2018 российские спортсмены завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Полный список награжденных
ОРДЕН ДРУЖБЫ
АНДРОНОВ Сергей Владимирович – олимпийский чемпион по хоккею
БАРАБАНОВ Александр Дмитриевич – олимпийский чемпион по хоккею
БОЛЬШУНОВ Александр Александрович – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам
ВОЙНОВ Вячеслав Леонидович – олимпийский чемпион по хоккею
ГАВРИКОВ Владислав Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею
ГРИГОРЕНКО Михаил Олегович – олимпийский чемпион по хоккею
ГУСЕВ Никита Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею
ДАЦЮК Павел Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею
ЗАГИТОВА Алина Ильназовна – олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках
ЗУБ Артём Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею
ЗУБАРЕВ Андрей Сергеевич – олимпийский чемпион по хоккею
КАБЛУКОВ Илья Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею
КАЛИНИН Сергей Павлович – олимпийский чемпион по хоккею
КАПРИЗОВ Кирилл Олегович – олимпийский чемпион по хоккею
КИСЕЛЕВИЧ Богдан Александрович – олимпийский чемпион по хоккею
КОВАЛЬЧУК Илья Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею
КОШЕЧКИН Василий Владимирович – олимпийский чемпион по хоккею
МАРЧЕНКО Алексей Игоревич – олимпийский чемпион по хоккею
МЕДВЕДЕВА Евгения Армановна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках
МОЗЯКИН Сергей Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею
НЕСТЕРОВ Никита Данилович – олимпийский чемпион по хоккею
ПРОХОРКИН Николай Николаевич – олимпийский чемпион по хоккею
СОРОКИН Илья Игоревич – олимпийский чемпион по хоккею
СПИЦОВ Денис Сергеевич – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам
ТЕЛЕГИН Иван Алексеевич – олимпийский чемпион по хоккею
ШЕСТЁРКИН Игорь Олегович – олимпийский чемпион по хоккею
ШИПАЧЁВ Вадим Александрович – олимпийский чемпион по хоккею
ШИРОКОВ Сергей Сергеевич – олимпийский чемпион по хоккею
ЯКОВЛЕВ Егор Константинович – олимпийский чемпион по хоккею
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ
БЕЛОРУКОВА Юлия Сергеевна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам
БОБРОВА Екатерина Александровна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках
ЗАБИЯКО Наталья Александровна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках
КОЛЯДА Михаил Сергеевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках
ЛАРЬКОВ Андрей Витальевич – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам
МОРОЗОВ Владимир Евгеньевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках
СОЛОВЬЁВ Дмитрий Владимирович – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках
ТАРАСОВА Евгения Максимовна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках
ТРЕГУБОВ Никита Михайлович – серебряный призёр Игр по скелетону
ЧЕРВОТКИН Алексей Александрович – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам
ЭНБЕРТ Александр Юрьевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
БУРОВ Илья Алексеевич – бронзовый призёр Игр по фристайлу
ЕЛИСТРАТОВ Семён Андреевич – бронзовый призёр Игр по шорт-треку
НЕПРЯЕВА Наталья Михайловна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам
НЕЧАЕВСКАЯ Анна Александровна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам
РИДЗИК Сергей Сергеевич – бронзовый призёр Игр по фристайлу
СЕДОВА Анастасия Николаевна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам
КСТАТИ
А вот какие призовые получат спортсмены от государства
Александр Большунов, лыжи. Три серебряные и одна бронзовая награды - 9,2 млн. руб
Денис Спицов, лыжи. Две серебряные и одна бронзовая - 6,7
Алина Загитова, фигурное катание. Золото и серебро - 6,5
Евгения Медведева, фигурное катание. Два серебра - 5
Андрей Ларьков, лыжи. Серебро и бронза - 4,2
Юлия Белорукова, лыжи. Две бронзы - 3,4
Плюс еще 40 спортсменов выиграли по одной медали (вместе с хоккеистами).
ФОТОРЕПОРТАЖ
Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам
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