Кого из российских олимпийцев наградил в Кремле Владимир Путин: полный список призеров

28 Февр. 22:14 2018-03-01T02:54:22+03:00

Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам - победителям и призерам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле и Правительстве принимали 46 российских спортсменов, завоевавших награды в Пхенчхане

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Из рук президента РФ Владимира Путина государственные награды получили 46 олимпийцев. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, хоккеисты, выигравшие в Пхенчхане золото, а также лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, награждены орденами Дружбы. Другие призеры Игр с получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Напомним, что на Играх-2018 российские спортсмены завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Полный список награжденных

ОРДЕН ДРУЖБЫ

АНДРОНОВ Сергей Владимирович – олимпийский чемпион по хоккею

БАРАБАНОВ Александр Дмитриевич – олимпийский чемпион по хоккею

БОЛЬШУНОВ Александр Александрович – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам

ВОЙНОВ Вячеслав Леонидович – олимпийский чемпион по хоккею

ГАВРИКОВ Владислав Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею

ГРИГОРЕНКО Михаил Олегович – олимпийский чемпион по хоккею

ГУСЕВ Никита Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею

ДАЦЮК Павел Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею

ЗАГИТОВА Алина Ильназовна – олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках

ЗУБ Артём Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею

ЗУБАРЕВ Андрей Сергеевич – олимпийский чемпион по хоккею

КАБЛУКОВ Илья Андреевич – олимпийский чемпион по хоккею

КАЛИНИН Сергей Павлович – олимпийский чемпион по хоккею

КАПРИЗОВ Кирилл Олегович – олимпийский чемпион по хоккею

КИСЕЛЕВИЧ Богдан Александрович – олимпийский чемпион по хоккею

КОВАЛЬЧУК Илья Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею

КОШЕЧКИН Василий Владимирович – олимпийский чемпион по хоккею

МАРЧЕНКО Алексей Игоревич – олимпийский чемпион по хоккею

МЕДВЕДЕВА Евгения Армановна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках

МОЗЯКИН Сергей Валерьевич – олимпийский чемпион по хоккею

НЕСТЕРОВ Никита Данилович – олимпийский чемпион по хоккею

ПРОХОРКИН Николай Николаевич – олимпийский чемпион по хоккею

СОРОКИН Илья Игоревич – олимпийский чемпион по хоккею

СПИЦОВ Денис Сергеевич – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам

ТЕЛЕГИН Иван Алексеевич – олимпийский чемпион по хоккею

ШЕСТЁРКИН Игорь Олегович – олимпийский чемпион по хоккею

ШИПАЧЁВ Вадим Александрович – олимпийский чемпион по хоккею

ШИРОКОВ Сергей Сергеевич – олимпийский чемпион по хоккею

ЯКОВЛЕВ Егор Константинович – олимпийский чемпион по хоккею

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ

БЕЛОРУКОВА Юлия Сергеевна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам

БОБРОВА Екатерина Александровна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках

ЗАБИЯКО Наталья Александровна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках

КОЛЯДА Михаил Сергеевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках

ЛАРЬКОВ Андрей Витальевич – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам

МОРОЗОВ Владимир Евгеньевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках

СОЛОВЬЁВ Дмитрий Владимирович – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках

ТАРАСОВА Евгения Максимовна – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках

ТРЕГУБОВ Никита Михайлович – серебряный призёр Игр по скелетону

ЧЕРВОТКИН Алексей Александрович – серебряный призёр Игр по лыжным гонкам

ЭНБЕРТ Александр Юрьевич – серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках

МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

БУРОВ Илья Алексеевич – бронзовый призёр Игр по фристайлу

ЕЛИСТРАТОВ Семён Андреевич – бронзовый призёр Игр по шорт-треку

НЕПРЯЕВА Наталья Михайловна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам

НЕЧАЕВСКАЯ Анна Александровна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам

РИДЗИК Сергей Сергеевич – бронзовый призёр Игр по фристайлу

СЕДОВА Анастасия Николаевна – бронзовый призёр Игр по лыжным гонкам

КСТАТИ

А вот какие призовые получат спортсмены от государства

Александр Большунов, лыжи. Три серебряные и одна бронзовая награды - 9,2 млн. руб

Денис Спицов, лыжи. Две серебряные и одна бронзовая - 6,7

Алина Загитова, фигурное катание. Золото и серебро - 6,5

Евгения Медведева, фигурное катание. Два серебра - 5

Андрей Ларьков, лыжи. Серебро и бронза - 4,2

Юлия Белорукова, лыжи. Две бронзы - 3,4

Плюс еще 40 спортсменов выиграли по одной медали (вместе с хоккеистами).

ФОТОРЕПОРТАЖ

Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам

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