Главком ВКС рассказал о возможностях гиперзвукового комплекса «Кинжал»

1 Март 23:48 2018-03-02T00:04:59+03:00

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Наличие новейшего гиперзвукового комплекса «Кинжал», о котором рассказал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил, он способен поражать цели на дальности две тысячи километров.

Об этом рассказал журналистам главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин, отметив, что комплекс на базе МиГ-31 «наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий».

При этом он отметил, что «высокоскоростной самолёт-носитель позволяет доставить ракету с уникальными лётно-техническими характеристиками в район сброса за считанные минуты», а установленный на ней маршевый двигатель мгновенно разгоняет боезаряд до скорости, в несколько раз превышающей скорость звука. Это позволяет ракете «гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны».

Эффективность и высокая точность комплекса «Кинжал» множество раз подтверждалась на испытаниях, подчеркнул главком ВКС.

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