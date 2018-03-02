2018-03-02T14:42:44+03:00
В мире

Задержанный по «кокаиновому делу» Андрей Ковальчук: «У меня было не 12 чемоданов, а 8, и их подменили»

Адвокат россиянина рассказал «КП», что это могла быть провокация американских и аргентинских спецслужб
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments26
Защитник фигуранта "кокаинового дела" Андрея Ковальчука: "Имела место провокация со стороны аргентинских и американских спецслужб." ФОТО Полиция Аргентины/TwitterЗащитник фигуранта "кокаинового дела" Андрея Ковальчука: "Имела место провокация со стороны аргентинских и американских спецслужб." ФОТО Полиция Аргентины/Twitter
Изменить размер текста:

Вечером 1 марта в Берлине задержали 50-летнего бизнесмена Андрея Ковальчука, подозреваемого в организации наркотрафика из Южной Америки через российское посольство в Буэнос-Айресе.

— Около 22 часов за ним пришли сотрудники Главного полицейского управления Берлина, — рассказал «КП» адвокат Ковальчука — Владимир Жеребенков. — Сегодня [2 марта] суд должен принять решение об аресте.

По словам защитника, сейчас немецкая Фемида рассматривает переданные российской прокуратурой материалы для ареста и последующей экстрадиции Ковальчука. Однако слушания по такому процессу могут занять в ФРГ до года.

— Пока документов, которые прислала прокуратура РФ в обоснование своего запроса, мы не видели. Как только ознакомимся, сможем определиться с линией защиты. К делу уже подключились немецкие юристы. Родственникам Ковальчука сейчас очень сложно, у него осталась жена с 14-месячным ребёнком на руках, — сообщил адвокат. И повторил версию самого Ковальчука:

Один из чемоданов, использованных преступниками для транспортировки кокаина. ФОТО Полиция Аргентины

Один из чемоданов, использованных преступниками для транспортировки кокаина. ФОТО Полиция Аргентины

— Имела место провокация со стороны аргентинских и американских спецслужб. Видимо, они контролировали весь процесс. Когда Ковальчук выходил из отеля [в Буэнос-Айресе во время пребывания там в 2016 году], у него было 8 чемоданов, и другого цвета, нежели на кадрах оперативной съёмки. Всё это можно подтвердить данными с видеокамер — в отеле нам рассказали, что они хранятся пять лет. Мы хотим истребовать все доказательства, но для того нужно содействие российских правоохранительных органов, которые занимаются этим делом.

Напомним, в конце 2016 года посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в служебке школы при посольстве 12 загадочных сумок, где находилось 389 килограммов кокаина. Началась совместная операция российских и аргентинских спецслужб. Некоторые её подробности стали известны только сейчас, когда по обе стороны океана арестовали шестерых участников предполагаемой схемы наркотрафика. По версии следствия, Андрей Ковальчук с помощью бывшего технического сотрудника Али Абьянова разместил в диппредставительстве сумки с наркотиками для дальнейшей транспортировки в Россию, а оттуда — в страны ЕС. Сам Ковальчук утверждает, будто в злополучных сумках был кофейный порошок для дальнейшей перепродажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аргентинский кокаин в российском посольстве: Можно ли в дипломатической почте провезти полтонны наркотиков?

Сотрудник МИДа, работавший в Латинской Америке, рассказывает, как устроена система секретной пересылки документов и товаров между странами (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Официально: гибель советника Латиноамериканского департамента МИД не связана с «аргентинским кокаином»

Министерство иностранных дел РФ отрицает связь между смертью Петра Польщикова и обнаружением в российском посольстве в Аргентине почти четырёхсот килограммов кокаина. Напомним, в декабре 2016 года бывший главный советник Латиноамериканского департамента МИД, дипломат с 30-летним стажем при неясных обстоятельствах ушёл из жизни в собственной квартире на Балаклавском проспекте (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт с польской PGNiG
Стало известно, кто объявит лучший фильм на церемонии «Оскара»
Трамп благословил начало торговых войн в мире
Еврокомиссия следит за ситуацией с поставками российского газа через Украину
Ученые обнаружили нейронную «ось старения»
Произошло нападение на посольство Франции в Буркина-Фасо
В ООН обвинили сайт "Миротворец" в нарушении прав человека
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
В НАТО «приняли к сведению» послание Путина Федеральному собранию
«Газпром» заявил о начале расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины»
Сбербанк готов снизить ставку по ипотеке до 7% годовых
Спортсменка КНДР избежала наказания за положительную допинг-пробу
Путин поздравил президента Болгарии со 140-летием освобождения страны от османского ига
Путин рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие
Ученые обнаружили самые древние в мире татуировки на египетских мумиях
В Москве 10 марта закроют на сутки участок салатовой ветки метро
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
МИД РФ: Украина пытается диктовать России, как проводить президентские выборы
ЦИК сделал предупреждение ведущему дебатов после жалобы Собчак
Вайнштейны продадут основную часть активов кинокомпании за $500 миллионов
Захарова рассказала об операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих гумпаузу
Германия обеспокоена разработкой новейшего оружия в России
Матвиенко предсказала скорое "восстание машин"
В Подмосковье суд решил выгнать собаку из квартиры за громкий вой
В Кремле обеспокоены новыми пошлинами США на сталь и алюминий
Матроскин из новых «Трое из Простоквашино» перестанет говорить голосом Олега Табакова