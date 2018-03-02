Задержанный по «кокаиновому делу» Андрей Ковальчук: «У меня было не 12 чемоданов, а 8, и их подменили»

СЕГОДНЯ 12:59 2018-03-02T14:42:44+03:00

Адвокат россиянина рассказал «КП», что это могла быть провокация американских и аргентинских спецслужб

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Вечером 1 марта в Берлине задержали 50-летнего бизнесмена Андрея Ковальчука, подозреваемого в организации наркотрафика из Южной Америки через российское посольство в Буэнос-Айресе.

— Около 22 часов за ним пришли сотрудники Главного полицейского управления Берлина, — рассказал «КП» адвокат Ковальчука — Владимир Жеребенков. — Сегодня [2 марта] суд должен принять решение об аресте.

По словам защитника, сейчас немецкая Фемида рассматривает переданные российской прокуратурой материалы для ареста и последующей экстрадиции Ковальчука. Однако слушания по такому процессу могут занять в ФРГ до года.

— Пока документов, которые прислала прокуратура РФ в обоснование своего запроса, мы не видели. Как только ознакомимся, сможем определиться с линией защиты. К делу уже подключились немецкие юристы. Родственникам Ковальчука сейчас очень сложно, у него осталась жена с 14-месячным ребёнком на руках, — сообщил адвокат. И повторил версию самого Ковальчука:

Один из чемоданов, использованных преступниками для транспортировки кокаина. ФОТО Полиция Аргентины

— Имела место провокация со стороны аргентинских и американских спецслужб. Видимо, они контролировали весь процесс. Когда Ковальчук выходил из отеля [в Буэнос-Айресе во время пребывания там в 2016 году], у него было 8 чемоданов, и другого цвета, нежели на кадрах оперативной съёмки. Всё это можно подтвердить данными с видеокамер — в отеле нам рассказали, что они хранятся пять лет. Мы хотим истребовать все доказательства, но для того нужно содействие российских правоохранительных органов, которые занимаются этим делом.

Напомним, в конце 2016 года посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в служебке школы при посольстве 12 загадочных сумок, где находилось 389 килограммов кокаина. Началась совместная операция российских и аргентинских спецслужб. Некоторые её подробности стали известны только сейчас, когда по обе стороны океана арестовали шестерых участников предполагаемой схемы наркотрафика. По версии следствия, Андрей Ковальчук с помощью бывшего технического сотрудника Али Абьянова разместил в диппредставительстве сумки с наркотиками для дальнейшей транспортировки в Россию, а оттуда — в страны ЕС. Сам Ковальчук утверждает, будто в злополучных сумках был кофейный порошок для дальнейшей перепродажи.

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