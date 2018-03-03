«Нафтогаз» не хочет разрывать контракты с «Газпромом» и готов к переговорам

СЕГОДНЯ 04:53 2018-03-03T05:21:35+03:00

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После того, как «Газпром» объявил о решении расторгнуть все контракты с «Нафтогазом», украинская компания перешла от угроз к увещеваниям. Как сообщил её главный коммерческий директор Юрий Витренко в эфире телеканала «Прямой», «Нафтогаз» не отказывается от переговоров с «Газпромом», наоборот – сам предлагает обсудить и пересмотреть тариф на транзит газа, и уже написал об этом письмо для российской стороны, в котором «уведомили, что покупаем газ из Европы». Правда, пока не отправил – правит.

«Сейчас «Нафтогаз» работает над новым письмом, которое будет отвечать всем формальностям. Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифов будет соответствовать всем требованиям, и в ближайшее время такое письмо будет направлено», - сказал он.

По словам Витренко, «сначала мы проведем переговоры», а «если за 30 дней мы не найдем общий язык, у нас есть право прийти в арбитраж».

«Тогда мы будем говорить, какие тарифы нам нужны, через арбитраж», - подчеркнул он.

Как пояснил Витренко, по одному контракту у «Газпрома» есть 30 дней, чтобы обратиться к «Нафтогазу» с предложением его расторгнуть, а по другому – 45 дней, «если мы не согласимся, то тогда они имеют право подать иск в арбитраж», где дело может рассматриваться года полтора.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что не получали от российского концерна никаких документов о начале процедуры расторжения соглашений о поставке и транзите газа.

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Но в реальности Украина должна будет заплатить России больше 2 миллиардов долларов и еще два года покупать газ у Москвы (подробности).