2018-03-04T06:38:26+03:00
Политика

Нетаньяху будет говорить с Трампом об Иране

Премьер Израиля вылетел в Вашингтон для встречи с главой США
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Угроза экспансии Ирана на Ближнем Востоке, а также иранская ядерная программа станут главными темами беседы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сам глава правительства еврейского государства перед вылетом в Вашингтон.

Кроме того, Нетаньяху планирует поднять вопрос мирного урегулирования конфликта с Палестиной.

«Эти вопросы исключительно важны для Израиля и безопасности всего мира», — уверен премьер.

Лидер Израиля отметил, что поддерживает Трампа в намерении ужесточить ядерную сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка «великих держав», передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Трамп потребовал от Евросоюза «исправить» СВПД, ужесточив условия, а иначе Вашингтон выйдет из сделки. Президент США в январе этого года заявил, что «в последний раз» продлил заморозку санкций против Ирана в рамках ядерного соглашения.

В Москве слова американского лидера оценили крайне негативно. МИД РФ заявил, что решение «в последний раз» продлить режим снятия санкций с Ирана принято Вашингтоном для отвода глаз.

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