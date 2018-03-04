СЕГОДНЯ 12:30 2018-03-04T12:31:07+03:00

Немецкие социал-демократы проголосовали за формирование правящей коалиции с консерваторами Фото: REUTERS

В ходе партийного голосования более 66% членов СДПГ поддержали альянс с блоком ХДС/ХСС

Изменить размер текста: A A

Большинство членов Социал-демократической партии Германии проголосовали за формирования правящей коалиции с блоком Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального (ХСС) союзов.

Об этом сообщили исполняющий обязанности председателя СДПГ Олаф Шольц и казначей партии Дитмар Нитан.

По словам Нитана, формирование коалиции поддержали 66,02% членов СДПГ, голосовали против — 33,98%.

«Большинство приняло предложение правления партии, у нас есть теперь ясность - СДПГ войдет в новое правительство», - прокомментировал итоги партийного голосования Шольц.

Он также добавил, что уже проинформировал о результатах лидера Христианско-демократического союза и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Как сообщал сайт «КП», ранее создание коалиции с социал-демократами одобрили члены ХДС и ХСС. Таким образом многомесячная интрига с формированием коалиционного правительства Германии подходит к завершению. Бундестаг проголосует по кандидатуре Меркель 14 марта, однако на данный момент никаких препятствий для ее переизбрания на пост канцлера не существует.